KOLEJNE SZKOLENIE TROPIK-9 NA TERENIE GARNIZONU PODLASKIEGO Data publikacji 26.05.2026 Powrót Drukuj W dniach 17-22 maja 2026 r., kolejny raz na terenie garnizonu podlaskiego, Komenda Główna Policji w ramach projektu "TROPIK-9 Taktyka, Rozpoznanie, Ochrona, Poszukiwanie, Identyfikacja, Kształcenie" zorganizowała drugą edycję szkolenia dla przewodników i psów służbowych z zakresu wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz wyszukiwania narkotyków - szkolenie realizowane dzięki Funduszom Europejskim.

Tym razem udział wzięło 55 uczestników wraz ze swoimi czworonożnymi podopiecznymi z jednostek Policji z całego kraju, a także z Krajowej Administracji Skarbowej, Sił Zbrojnych i Służby Więziennej. Byli też z nami przedstawiciele Policji z Litwy i Łotwy. TROPIK-9 to przedsięwzięcie międzynarodowe, w którym wspólnie podnosimy sprawność użytkową duetu przewodnik i pies służbowy. Przewodnicy wraz z psami mieli okazję podnosić swoje umiejętności pod okiem instruktorów - wyjątkowych specjalistów w dziedzinie szkolenia psów, posiadających międzynarodowe kwalifikacje. Organizację przedsięwzięcia powierzono firmie "K9 Thorn Ewelina Deputat", która zapewniła kompleksową usługę szkoleniową. Wśród nich znaleźli się: Jagna Gill, Katarzyna Putynkowska, Robert Kopyto, Piotr Śliwa, Wojciech Styczewski oraz Łukasz Majkut - osoby znane w świecie kynologicznym, cieszące się dużym szacunkiem. Z ich ogromnej wiedzy z zakresu nowoczesnych metod szkolenia psów mogli skorzystać instruktorzy z Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach.

Dzięki uprzejmości MOSIR Michałowo, Szkoły Podstawowej w Gródku, OHP w Wasilkowie, Nadleśnictwu Waliły oraz przede wszystkim CKB "Rozłogi" ćwiczenia mogły odbywać się jednocześnie w 6 grupach w zróżnicowanych obiektach i warunkach, z wykorzystaniem wielu czynników rozpraszających. Wszystko po to, aby doskonalić pracę węchową psów oraz, aby mieć pewność, że w codziennej służbie potrafią wyodrębnić spośród wielu innych ten jeden "zakazany" przepisami prawa zapach.

To również pierwszy projekt, w którym łączy się praca pionów prewencji, kryminalnego oraz konntrterrorystycznego, a wszystko to we wspólnym celu przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej, a także przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz usprawnienia adekwatnego reagowania w odniesieniu do zagrożeń bezpieczeństwa powstałych z uwagi na zwiększony napływ grup przestępczych, przemyt broni, narkotyków i materiałów wybuchowych. TROPIK-9 realizowany jest w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027.

Kolejne szkolenia w ramach TROPIK-9 na terenie garnizonu podlaskiego, zostaną przeprowadzone już w czerwcu.