V Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych Data publikacji 29.05.2026 Powrót Drukuj Na terenie powiatu grajewskiego zakończyły się dwudniowe V Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych, odbywające się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Marka Boronia oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Łukasza Prokoryma. W rywalizacji o tytuł najlepszego „policyjnego patrolu rowerowego 2026 roku” udział wzięło 17 dwuosobowych patroli reprezentujących wszystkie garnizony Policji w Polsce. Po dwóch dniach sportowych zmagań zwycięstwo wywalczył patrol rowerowy z garnizonu podlaskiego. Uroczystego zakończenia zawodów oraz wręczenia nagród finalistom dokonali I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski oraz Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji inspektor Robert Kumor.

Po dwóch dniach sportowych zmagań zakończyły się V Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych. Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przy współudziale Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Akademii Policji w Szczytnie. Partnerami przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, Urząd Miasta w Grajewie oraz w Szczuczynie, jak również Urząd Gminy Grajewo, Radziłów i Wąsosz. W rywalizacji o tytuł najlepszego „policyjnego patrolu rowerowego 2026 roku” udział wzięło 17 dwuosobowych patroli reprezentujących wszystkie garnizony Policji w kraju.

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski. W inauguracji udział wzięli współorganizatorzy i zaproszeni goście, w tym Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji inspektor Robert Kumor, Starosta Grajewski Waldemar Remfeld wraz z samorządowcami oraz Komendant Powiatowy Policji w Grajewie inspektor Artur Maksymiuk. Wszyscy zawodnicy oraz koordynatorzy otrzymali okolicznościowe upominki przekazane przez Starostę Grajewskiego.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny — Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji młodszy inspektor Piotr Lubaszko. W ramach rywalizacji rozegrano cztery konkurencje sprawdzające zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności funkcjonariuszy. Policjanci musieli wykazać się wiedzą z zakresu służby prewencyjnej, znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy, sprawnością podczas pokonywania ponad 30-kilometrowej trasy rowerowej oraz umiejętnościami strzeleckimi z wykorzystaniem FX. Rangę wydarzenia podkreślił honorowy patronat Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Marka Boronia oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Łukasza Prokoryma.

Podczas zawodów prowadzono klasyfikację indywidualną oraz generalną. Na najlepszych uczestników czekały puchary i nagrody ufundowane przez Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Marka Boronia. Zwycięskie drużyny otrzymały również odznaki „Zwycięzcy konkursu wiedzy i sprawności zawodowej”. Z kolei laureaci poszczególnych konkurencji zostali wyróżnieni statuetkami ufundowanymi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Kamila Borkowskiego.

Pamiątkowe statuetki stanowiące wyraz podziękowań za współpracę i zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia trafiły do Marszałka Województwa Podlaskiego Łukasza Prokoryma, Starosty Grajewskiego Waldemara Remfelda, Burmistrza Grajewa – Macieja Pawła Bednarko, Burmistrza Szczuczyna – Marcina Wileńskiego, Wójta Gminy Grajewo – Grzegorza Górskiego, Wójta Gminy Radziłów – Krzysztofa Milewskiego oraz Wójta Gminy Wąsosz – Tomasza Krukowskiego. Z kolei wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali symboliczne medale.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

I miejsce: reprezentujący KWP w Białymstoku patrol w składzie:

starszy sierżant Mateusz Gałażewski

młodszy aspirant Tomasz Rutkowski

II miejsce: reprezentujący KWP w Katowicach patrol w składzie:

aspirant sztabowy Dawid Stwora

aspirant Krzysztof Jastrzębski

III miejsce: reprezentujący KWP w Krakowie patrol w składzie:

sierżant Michał Dyda

posterunkowy Bartłomiej Bąk

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

I miejsce: młodszy aspirant Tomasz Rutkowski reprezentujący KWP w Białymstoku

II miejsce: starszy sierżant Mateusz Gałażewski reprezentujący KWP w Białymstoku

III miejsce: aspirant sztabowy Dawid Stwora reprezentujący KWP w Katowicach

W poszczególnych konkurencjach najlepszymi okazali się:

Konkurencja nr 1 – WYŚCIG PATROLI ROWEROWYCH

I miejsce – aspirant sztabowy Dawid Stwora i aspirant Krzysztof Jastrzębski reprezentujący KWP w Katowicach

Konkurencja nr 2 –STRZELANIE Z WYKORZYSTANIEM FX

I miejsce –starszy sierżant Mateusz Gałażewski i młodszy aspirant Tomasz Rutkowski reprezentujący KWP w Białymstoku

Konkurencja nr 3 – UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY

I miejsce – sierżant Michał Dyda i posterunkowy Bartłomiej Bąk reprezentujący KWP w Krakowie

Konkurencja nr 4 – TEST WIEDZY POLICYJNEJ

I miejsce – młodszy aspirant Radosław Kotwicki i posterunkowy Oliwier Adamczewski reprezentujący KWP w Gdańsku

Wszystkim uczestnikom zawodów, a w szczególności ich zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia:

KWP w Białymstoku: asp. Agnieszka Skwierczyńska, mł. asp. Konrad Karwacki

Film:

KWP w Białymstoku : mł. asp. Konrad Karwacki, asp. Agnieszka Skwierczyńska