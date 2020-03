NOWI FUNKCJONARIUSZE W SZEREGACH PODLASKIEJ POLICJI Data publikacji 06.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowi policjanci ślubowali dziś „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Rotę ślubowania od funkcjonariuszy przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. W uroczystości uczestniczyli m.in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski oraz Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego Tomasz Szeweluk.

Dziś, w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, odbyło się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy przyjętych do służby w podlaskim garnizonie Policji. Rotę ślubowania od policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. W uroczystości uczestniczyli m.in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski oraz Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego Tomasz Szeweluk. Słowa roty wypowiedziało trzydziestu policjantów, którzy wcześniej sprostali wymogom stawianym kandydatom do służby i przeszli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Funkcjonariusze ślubowali m.in. „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Wśród nowych funkcjonariuszy znalazło się również małżeństwo. Zanim jednak młodzi adepci podlaskiej Policji będą mogli wesprzeć w codziennej służbie swoich starszych kolegów, czeka ich rozpoczynające się już w wkrótce kilkumiesięczne szkolenie w jednej z policyjnych szkół. Nowo przyjęci do służby mundurowi tradycyjnie mogli też dzisiaj liczyć na gratulacje i uściski od swoich przybyłych bliskich i przyjaciół.