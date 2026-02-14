Nie zatrzymał się do kontroli. Po pościgu okazało się, że za kierownicą siedział 15-latek Data publikacji 14.02.2026 Powrót Drukuj Białostoccy policjanci próbowali zatrzymać do kontroli osobowe mitsubishi. Kierowca zignorował sygnały i zaczął uciekać ulicami miasta, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Po pościgu pojazd został zatrzymany. Jak się okazało, prowadził go 15-latek.

W nocy na ulicy Narewskiej w Białymstoku policjanci zwrócili uwagę na osobowe mitsubishi. Mundurowi dali kierowcy sygnały do zatrzymania, jednak ten gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Uciekający kierowca w trakcie jazdy wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego, stwarzając bezpośrednie niebezpieczeństwo. Jechał między innymi pod prąd, wykonywał niebezpieczne manewry i niestosował się do sygnalizacji świetlnej. W pewnym momencie próbował zepchnąć oznakowany radiowóz z drogi, uderzając w niego. Po chwili mitsubishi wjechało na rondo i zatrzymało się. Jak się okazało, za kierownicą siedział 15-letni mieszkaniec Białegostoku. W aucie znajdowało się jeszcze dwóch 16-letnich pasażerów. Badanie wykazało, że kierujący był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Natomiast nastoletni pasażerowie byli w stanie po użyciu alkoholu. Na miejsce przyjechała matka 15-latka, właścicielka pojazdu. Tłumaczyła, że syn zabrał samochód z podjazdu posesji bez jej wiedzy i zgody. Nieletni został przekazany pod opiekę rodziny, a jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.