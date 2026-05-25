Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze „NADZIEJA 2026” – ćwiczenia zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego Data publikacji 25.05.2026 Powrót Drukuj W Czerwonym Borze, kompleksie leśnym na terenie województwa podlaskiego odbyły się ćwiczenia poszukiwawczo - ratownicze „Nadzieja 2026”. To przedsięwzięcie przygotowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, w którym udział wzięli podlascy policjanci, mundurowi z Komendy Głównej Policji oraz garnizonów: opolskiego i dolnośląskiego wspólnie z Grupą Ratowniczą „Nadzieja” oraz innymi współpracującymi służbami.

25 maja 2026 roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Symbolem tego dnia jest kwiat niezapominajki. W tym dniu w całym kraju, także w województwie podlaskim, na kolor niebieski podświetlone zostaną budynki Policji, na znak włączenia się do akcji. W miniony piątek 22 maja 2026 roku na terenie Czerwonego Boru, w komleksie leśnym zostały przeprowadzone kompleksowe ćwiczenia z zakresu reagowania kryzysowego pod kryptonimem „ Nadzieja 2026". Organizatorem ćwiczeń była Grupa Ratownicza Nadzieja. Celem było sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego oraz współpracy międzyinstytucjonalnej podczas prowadzenia działań poszukiwawczych osób zaginionych w warunkach ograniczonej infrastruktury i niepełnej informacji. Czynności poszukiwawcze prowadzone były z wykorzystaniem aplikacji SIRON.

W przedsięwzięciu udział wzięło łącznie około 300 osób z: Grupy Ratowniczej Nadzieja, I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Uniwersytetu Warszawskiego, Urzędu Miasta Łomża, oraz funkcjonariusze / pracownicy Policji z : Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, funkcjonariusze Policji garnizonu opolskiego i dolnośląskiego, a także Policjanci z Republiki Litewskiej. Ćwiczenia rozpoczęły się około godziny 10 na terenie Łomży, a zakończyły wieczorem w kompleksie leśnym w rejonie Czerwonego Boru. W trakcie ćwiczeń odnaleziono dwójkę dzieci, które oddaliły się z miejsca zamieszkania, w wyniku pożaru budynku. Zarówno uczestnicy, jak i obserwatorzy wysoko ocenili współpracę służb w akcji poszukiwawczej.