INSPEKTOR MARIUSZ KRYSZKOWSKI KOMENDANTEM WOJEWÓDZKIM POLICJI W BIAŁYMSTOKU Data publikacji 06.07.2026 Powrót Drukuj Podczas uroczystej zbiórki ze Sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przywitał się obejmujący stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Mariusz Kryszkowski. Uroczystego wprowadzenia dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Rafał Kochańczyk.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku zostały powierzone inspektorowi Mariuszowi Kryszkowskiemu. Zastąpił na tym stanowisku nadinspektora Kamila Borkowskiego, który powołany został na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. W uroczystości wzięli udział: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Rafał Kochańczyk, Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, Pierwszy Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul, Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Marek Masalski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Adam Chodziutko, Naczelnik Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji młodszy inspektor Bartosz Orłowski, Naczelnik Wydziału w Białymstoku Biura Spraw Wewnętrznych Policji komisarz Paulina Kondrusiewicz, Naczelnik Wydziału Operacyjno - Śledczego Pierwszego Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości młodszy inspektor Krzysztof Kropiwnicki, kapelani podlaskiej policji, przedstawiciele związków zawodowych, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a także komendanci miejscy i powiatowi województwa podlaskiego, dowódcy i zastępcy dowódców Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku oraz kierownicy i koordynatorzy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, pracownicy Policji.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Rafał Kochańczyk w swoim przemówieniu podkreślił skuteczność podlaskich policjantów oraz wpływ ich codziennej ciężkiej służby na bezpieczeństwo mieszkańców województwa podlaskiego. Życzył sukcesów w służbie na obejmowanym stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Gratulacje z okazji objęcia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku przekazał również Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, który podkreślił konieczność dbania o bezpieczeństwo mieszkańców Podlasia, a także Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Marek Masalski i I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Mariusz Kryszkowski to funkcjonariusz z 30 - letnim stażem służby w Policji, którą rozpoczął 14 listopada 1996 roku na stanowisku kursanta Plutonu Liniowego Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Jest absolwentem Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Od maja 1998 roku pełnił szereg funkcji na stanowiskach wykonawczych w Oddziale Prewencji Policji w Płocku, Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Płocku oraz Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. W lutym 2006 roku został kierownikiem Referatu I Sekcji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Płocku, a następnie zastępcą naczelnika tej sekcji. Od lutego 2009 roku kontynuował służbę na stanowiskach: Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Płocku, zastępcy, a następnie Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Płocku. W styczniu 2017 roku inspektor Mariusz Kryszkowski został powołany na Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu, a w listopadzie 2019 roku na Komendanta Miejskiego Policji w Płocku. Wzorowa, profesjonalna służba, przygotowanie zawodowe, zaangażowanie oraz wysoka wiedza merytoryczna stanowiły ważną przesłankę, aby w marcu 2024 roku inspektorowi Mariuszowi Kryszkowskiemu powierzyć pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Natomiast w czerwcu 2024 roku objął to stanowisko. Dziś inspektor Mariusz Kryszkowski został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

W czasie swojej służby inspektor Mariusz Kryszkowski został uhonorowany między innymi: Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę” i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.