OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W GARNIZONIE PODLASKIM Data publikacji 19.07.2026 Powrót Drukuj 24 lipca to szczególny dzień dla funkcjonariuszy - data święta Polskiej Policji. W tym roku przypada 107. rocznica powołania Policji Państwowej. Minęło także 36 lat od wejścia w życie Ustawy o Policji. Uroczystość była okazją, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu, policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Patronat honorowy nad świętem objął Komendant Główny Policji generalny inspektor Marek Boroń.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Mariusz Kryszkowski wraz ze swoimi zastępcami - I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektorem Krzysztofem Woźniewskim i Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektorem Adamem Chodziutko, w niedzielny poranek, oddali hołd i złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą policjantów poległych i zamordowanych w obronie wolności i suwerenności ojczyzny, a także przed tablicą w hołdzie funkcjonariuszom Policji Państwowej II RP ziemi podlaskiej, jeńcom wojennym obozu w Ostaszkowie.

Oficjalne wspólne uroczystości Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku poprzedziły nabożeństwa w intencji funkcjonariuszy, pracowników Policji oraz ich rodzin. W Cerkwi Świętego Mikołaja Cudotwórcy, w piątkowe popołudnie, modlił się w tych intencjach Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ksiądz protojerej Andrzej Bołbot. W niedzielę, w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku odbyła się Msza Święta, którą celebrował Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek - Metropolita Białostocki. Podczas nabożeństwa można było usłyszeć chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod batutą profesor doktor habilitowanej Wioletty Miłkowskiej.

Następnie uroczystości przeniosły się na dziedziniec Pałacu Branickich. Apel rozpoczął się złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Romanowi Kusterowi przez dowódcę uroczystości. Wzięli w nim udział: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski, Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek - Metropolita Białostocki, Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Eliza Agnieszka Cybulko, Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinspektor Kamil Borkowski, Komendant Stołeczny Policji młodszy inspektor Krzysztof Ogroński, konsulowie honorowi, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, przedstawiciele Policji z Litwy, szefowie służb, komendanci miejscy oraz powiatowi garnizonu podlaskiego, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz komend miejskich i powiatowych garnizonu podlaskiego, funkcjonariusze i pracownicy Policji, a także reprezentanci związków zawodowych oraz kapelani podlaskiej Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Mariusz Kryszkowski witając przybyłych gości podkreślił, że policjanci każdego dnia służą społeczeństwu najlepiej jak potrafią. Potwierdzają to w codziennej służbie, której efektem jest ratowanie ludzkiego życia, zatrzymywanie sprawców przestępstw i niesienie pomocy potrzebującym. Wspomniał, że Święto Policji to wyjątkowy dzień – to czas, aby choć na moment oderwać się od codziennych obowiązków, zatrzymać się i przypomnieć sobie, czym jest policyjne powołanie. Złożył także serdeczne podziękowania wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownicom i pracownikom Policji za codzienną, odpowiedzialną i pełną poświęcenia służbę oraz pracę. Swoje słowa skierował także do ślubujących podczas uroczystości nowo przyjętych funkcjonariuszy życząc, aby codzienna służba przynosiła im satysfakcję, dawała poczucie dobrze spełnionego obowiązku oraz zdobywała szacunek i uznanie tych, którym będą służyć.

Podczas uroczystości, nad którą patronat honorowy objął Komendant Główny Policji generalny inspektor Marek Boroń, policjanci garnizonu podlaskiego odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 funkcjonariuszy zostało wyróżnionych Medalami „Za Długoletnią Służbę”. Medal ten jest przyznawany jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa. Podczas uroczystości medale wręczyli Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Mariusz Kryszkowski.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązowe Medale „Za Zasługi Dla Policji" z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Romana Kustera odebrało 13 osób.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 47 funkcjonariuszy podlaskiej Policji. Na uroczystości Złotą Odznakę "Zasłużony Policjant" odebrało 5 policjantów, srebrną - 7, zaś brązową - 5.

W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie otrzymało 431 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów awansowało - 91 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse - 182 policjantom, w korpusie podoficerów - 93, zaś szeregowych - 65. W Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku nominacje na wyższe stopnie otrzymało 145 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów awansowało - 14 policjantów, w korpusie aspirantów awansowało - 41 policjantów, w korpusie podoficerów - 51, zaś szeregowych - 39. Akty mianowania na wyższe stopnie wręczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Mariusz Kryszkowski.

Święto było też okazją do wręczenia okolicznościowych medali związkowych. Z rąk Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego Krzysztofa Wierzbickiego i Wiceprzewodniczącej Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego aspiranta sztabowego Hanny Wierzbickiej Krzyż Niepodległości z gwiazdą kl.I odebrały 2 osoby, Krzyż 35-lecia powstania NSZZ Policjantów odebrało 7 osób, Medal 100 - lecia Polskiej Policji 1 osoba, natomiast Medal za wybitne zasługi dla NSZZ Policjantów województwa podlaskiego odebrało 2 osoby.

Podczas uroczystości wybitnym sportowcom garnizonu podlaskiego zostały również wręczone pamiątkowe statuetki z okazji 100-lecia sportu w Policji. Otrzymało je 3 policjantów.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster w swoim przemówieniu podkreślił, że Święto Policji to wyjątkowa uroczystość, która od lat stanowi szczególną okazję do wyrażania wdzięczności i szacunku wszystkim tym, którzy swoją służbą i pracą, każdego dnia, stoją na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli. Podziękował za profesjonalizm, odpowiedzialność oraz gotowość do działania niezależnie od pory dnia, warunków, czy skali zagrożeń. Podziękował również za odwagę, która każdego dnia decyduje o ludzkim życiu i bezpieczeństwie.

Na uroczystości głos zabrali: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, który podziękował za trud, odwagę i ryzyko, które policjanci ponoszą każdego dnia by chronić mieszkańców regionu. Pogratulował odznaczeń i awansów oraz życzył, aby każdy dzień służby był spełnieniem pracy zawodowej, Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski podkreślił, że służba w Policji nigdy nie należała do łatwych zadań. Życzył także podlaskim policjantom wielu sukcesów w codziennej służbie. Słowa gratulacji i podziękowań z okazji wojewódzkich obchodów Święta Policji skierowała również Eliza Agnieszka Cybulko - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku w swoim imieniu oraz w imieniu Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

W trakcie uroczystości słowa roty ślubowania wypowiedziało także 40 nowo przyjętych policjantów w szeregi podlaskiego garnizonu. Wśród nich było 19 kobiet.

Uroczystość uświetniła defilada w wykonaniu kompanii honorowej Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, pododdziału funkcjonariuszy odznaczonych i mianowanych na czele ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, pododdziałem funkcjonariuszy ślubujących oraz sztandarami towarzyszącymi komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu podlaskiego.

Obecnie w garnizonie podlaskim służbę pełni 3198 policjantów, w tym 823 kobiety i pracuje 915 pracowników Policji, wśród których jest 601 kobiet. W Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku służbę pełni 780 policjantów, w tym 242 kobiety i zatrudnionych jest 141 pracowników Policji, w tym 110 kobiet.

Z myślą o mieszkańcach, szczególnie tych najmłodszych, mundurowi zorganizowali "Niebieski Piknik", podczas którego między innymi zaprezentowany został sprzęt będący na wyposażeniu Policji. Dzieci miały okazję zobaczyć również psy policyjne oraz przygotowane specjalnie na ten dzień atrakcje. W pikniku wzięły udział również inne służby, które zorganizowały własne stoiska tematyczne.

Organizację uroczystości wsparli: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI, WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, MIASTO BIAŁYSTOK, STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU, PKO BP, ZWIĄZKI ZAWODOWE POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW POLICJI, MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI IPA.