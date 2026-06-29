"KONTRA 2026" - ćwiczenia policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i podlaskich kontrterrorystów Data publikacji 29.06.2026 Powrót Drukuj Akty dywersji, zagrożenie dla infrastruktury krytycznej, działania poszukiwawcze w rozległym terenie leśnym oraz współdziałanie wielu służb - to scenariusz trzydniowych ćwiczeń „KONTRA 2026”, które odbyły się na terenie województwa podlaskiego. W działaniach uczestniczyli policjanci Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku, funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Policji z Wrocławia i Łodzi, załoga policyjnego śmigłowca z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP oraz ratownicy z Grupy Ratowniczej Nadzieja.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wystąpienie szeregu zdarzeń o charakterze kryzysowym. Pierwsze informacje dotyczyły aktów zakłócania pracy infrastruktury krytycznej na terenie województwa podlaskiego. Z ustaleń służb wynikało, że za zagrożeniem mogą stać grupy powiązane z państwami prowadzącymi działania wymierzone przeciwko Polsce. Jednym z potencjalnych celów ataku był skład paliw ciekłych zlokalizowany na terenie województwa, w kompleksie leśnym w rejonie miejscowości Waliły Stacja. Do zabezpieczenia i ochrony obiektu skierowani zostali policjanci Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku. Funkcjonariusze realizowali zadania związane z ochroną obiektu, reagowaniem na zagrożenie oraz współpracą służb w przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej natychmiastowych działań. Kolejny etap ćwiczeń obejmował działania poszukiwawcze prowadzone w rejonie kompleksów leśnych w okolicy miejscowości Tabędz. Według założenia ćwiczeń doszło tam do zaginięcia dwóch lokalnych przedsiębiorców. Informacje operacyjne wskazywały, że sprawa może mieć związek z działalnością osób powiązanych z grupami o charakterze paramilitarnym. Do działań skierowano policjantów odpowiedzialnych za prowadzenie operacji poszukiwawczych, pościgowych i zatrzymań osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw. Funkcjonariusze musieli odnaleźć osoby zaginione, zabezpieczyć teren oraz zatrzymać sprawców. W trakcie ćwiczeń wykorzystano zarówno siły naziemne, jak i wsparcie lotnicze. Załoga policyjnego Black Hawk z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP wspierała działania prowadzone przez funkcjonariuszy w trudno dostępnym terenie, umożliwiając skuteczniejsze prowadzenie operacji. Istotnym elementem „KONTRA 2026” była współpraca pomiędzy różnymi jednostkami Policji oraz Grupą Ratowniczą Nadzieja. Ćwiczono między innymi organizację działań w sytuacjach kryzysowych, wymianę informacji, koordynację sił oraz prowadzenie działań wymagających szybkiego i zdecydowanego reagowania. Przez trzy dni funkcjonariusze doskonalili umiejętności taktyczne i techniczne związane z prowadzeniem działań pościgowych, poszukiwawczych oraz reagowaniem na zagrożenia o charakterze terrorystycznym i dywersyjnym. Ćwiczenia „KONTRA 2026” pozwoliły sprawdzić poziom przygotowania służb oraz doskonalić współdziałanie jednostek Policji w sytuacjach wymagających zaangażowania specjalistycznych sił i środków.