Podlaskie z najmniejszą przestępczością kryminalną w kraju Data publikacji 24.01.2025 Powrót Drukuj Przedstawienie stanu bezpieczeństwa w województwie, omówienie efektów pracy policjantów garnizonu podlaskiego za rok ubiegły oraz plany na najbliższe 12 miesięcy – to główne zagadnienia odprawy, której gospodarzem był Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski. W naradzie służbowej uczestniczyli również przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, prokuratur, przedstawiciele służb i biur Policji, kapelani, przedstawiciele organizacji związkowych oraz kadra kierownicza garnizonu podlaskiego.

Przedstawienie stanu bezpieczeństwa w województwie, omówienie efektów pracy policjantów garnizonu podlaskiego za rok ubiegły oraz plany na najbliższe 12 miesięcy – to główne zagadnienia dzisiejszej odprawy. W spotkaniu uczestniczyli również Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, I Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul, Dyrektor Biura Wojewody Mateusz Ziemblicki, Radny Województwa Podlaskiego Karol Pilecki, Prokurator Regionalny w Białymstoku Tadeusz Marek, Prokurator Okręgowy w Białymstoku Mirosław Józef Żoch, Prokurator Okręgowy w Suwałkach Aneta Górnicka-Piskorska, Prokurator Okręgowy w Łomży Tomasz Wilk, gen. bryg. SG Sławomir Klekotka – Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, st. bryg. Janusz Kondrat – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Tadeusz Wilczyński – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, insp. Piotr Szczepaniak – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Artur Baran Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, mł. insp. Rafał Miłosiewicz – Naczelnik Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji, mł. insp. Tomasz Haraburda – Naczelnik Wydziału w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, kom. Aneta Tuchlińska – Naczelnik Wydziału w Białymstoku Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Krzysztof Wierzbicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. podlaskiego, Zdzisław Makowski - Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZPP woj. podlaskiego, Edyta Łapińska - Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Policji województwa podlaskiego w Białymstoku zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku a także komendanci podległych komend miejskich i powiatowych Policji, naczelnicy poszczególnych wydziałów, przedstawiciele związków zawodowych oraz kapelani podlaskich policjantów. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski ocenił efektywność działań podlaskiej Policji w 2024 roku oraz przedstawił priorytety i zadania, jakie stoją przed formacją w nowym roku. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku przedstawili natomiast wyniki pracy poszczególnych pionów.

W 2024 roku, na terenie województwa podlaskiego wskaźnik wykrywalności w kategorii 7 przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie wyniósł 61,3 %, a policjanci odnotowali 3868 przestępstw w tych kategoriach. Nastąpił spadek przestępstw w takich kategoriach jak: bójka i pobicie ze 108 w 2023, na 81 w 2024 roku, kradzież z 1939 na 1622 w minionym roku. Funkcjonariusze odnotowali także spadek kradzieży z włamaniem o 286 czynów, spadek o 25 liczby skradzionych pojazdów (30 w 2024 roku). O 14 spadła także liczba rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń (129 w 2024r.), oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu o 32 czyny (296 w 2024) i uszkodzenia rzeczy o 51 (618 w 2024r.). Podlascy śledczy mogą pochwalić się wysoką skutecznością wykrywania przestępstw takich jak przestępstwa rozbójnicze, która kształtuje się na poziomie 97,7% (wzrost o blisko 10 % w stosunku do roku ubiegłego) i kradzież pojazdu - wykrywalność na poziomie 75,8 % (wzrost o blisko 13 % w stosunku do roku ubiegłego). Podlascy policjanci w 2024 roku w 7 podstawowych kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie pod kątem wykrywalności zajęli 3 miejsce w skali kraju, natomiast w przestępczości ogólnej miejsce 5 pod względem wykrywalności, przy zmniejszeniu przestępczości o 6,3%. Policjanci w 2024 roku zabezpieczyli od podejrzanych tytułem zabezpieczenia majątkowego 36,9 miliona złotych jak i zatrzymali 285kg narkotyków.

Województwo podlaskie w skali całego kraju charakteryzuje najmniejsza przestępczość kryminalna.

W 2024 roku na drogach województwa podlaskiego zaistniało 345 wypadków drogowych (w 2023 roku – 349 wypadków), w których śmierć poniosło 58 osób (w 2023 roku 76 zabitych), obrażeń ciała doznało 381 osób (w 2023 roku 373 rannych). Odnotowano spadek liczby wypadków o 4, tj. o 1,1%, spadek liczby zabitych o 18, wzrost liczby rannych o 8. Główną przyczyną wypadków w 2024 r. było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (92 zdarzenia – 26,7% ogółu). Drugą w kolejności przyczyną była nadmierna prędkość i niedostosowanie jej do warunków ruchu (70 zdarzeń – 20,3% ogółu). Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego spowodowali 26 wypadków (kierowcy - 23, piesi - 3), w 2023 roku – 38 wypadków. W 2024 roku podlascy policjanci wyeliminowali z ruchu 1 751 kierujących będących pod wpływem alkoholu (w 2023 r. – 1 781) mogących doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Modernizacja podlaskiej Policji

Łącznie na zadania inwestycyjne (budowlane) realizowane w 2024 roku wydano 18 716 080 zł. Wykonano również 60 mniejszych zadań remontowych o łącznej wartości blisko 1,7 mln (1 696 000 zł). Posterunek Policji w Białowieży ul. Sportowa 18 – przebudowa i modernizacja pomieszczeń biurowych i mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych – całkowity koszt 9 219 648 zł. W ramach zadania przebudowano, wykończono oraz wyposażono pomieszczenia przeznaczone na Posterunek Policji oraz utworzono centrum szkoleniowe z bazą noclegową dla ponad 30 osób. Dzięki zastosowanym nowoczesnym systemom deponowania kluczy możliwe jest zakwaterowanie uczestników szkoleń bez konieczności obsady personalnej części noclegowej. Na terenie działki powstała wiata garażowa wyposażona w instalację fotowoltaiczną oraz stacja ładowania pojazdów elektrycznych. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – przebudowywane są pomieszczenia techniczne i modernizacja pomieszczeń biurowych KWP w Białymstoku przy ul. Henryka Sienkiewicza 65 – III etap – szacunkowa wartość inwestycji 17 124 546 zł (okres realizacji 2022-2026) W ramach zadania modernizowane są pomieszczenia biurowe i techniczne. Na każdym piętrze budynku zostaną utworzone pomieszczenia socjalne. Część pomieszczeń zostanie wyposażona w urządzenia klimatyzacyjne. Zostaną wymienione instalacje elektryczne, oświetleniowe i teletechniczne. Wszystkie remontowane pomieszczenia zostaną wyposażone w nowy sprzęt kwaterunkowy. Posterunek Policji w Krynkach – budowa nowej siedziby – wartość kosztorysowa inwestycji 3 423 150 zł (okres realizacji 2022-2025). Budynek zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, instalację klimatyzacyjną oraz wentylację mechaniczną. Ogrzewany będzie przy pomocy powietrznej pompy ciepła. Na działce powstanie również maszt antenowy o wysokości 30 metrów. Posterunek Policji w Śniadowie – budowa nowej siedziby – wartość kosztorysowa inwestycji 3 419 548 zł (okres realizacji 2022-2025). Budynek zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, instalację klimatyzacyjną oraz wentylację mechaniczną. Budynek ogrzewany będzie przy pomocy powietrznej pompy ciepła. Na działce przy budynku powstanie również maszt antenowy o wysokości 30 metrów. Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem – modernizacja pomieszczenia kotłowni całkowity koszt 358 357. W ramach zadania inwestycyjnego dostosowano pomieszczenie kotłowni do obowiązujących przepisów oraz wymieniono wysłużone kotły gazowe na nowy kocioł kondensacyjny.

W 2024 r. KWP w Białymstoku zakupiła i otrzymała sprzęt teleinformatyczny o łącznej wartości 13 358 341,84 zł, w tym m.in.: w ramach środków budżetowych do jednostek Policji województwa podlaskiego zakupiono sprzęt teleinformatyczny o łącznej wartości 7 996 238,50 zł w tym m.in. w ramach : Funduszu Pomocy o wartości 5 857 001,78 zł , Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 o wartości 1 096 056,08 zł. W ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne w procesie pozyskiwania dowodów cyfrowych z narzędzi elektronicznych / Technical support in the proces of obtaining digital evidence from electronic tools” zakupiono sprzęt informatyczny oraz narzędzia z zakresu informatyki śledczej o łącznej wartości 154 499,07 zł. Komenda Główna Policji przekazała również do jednostek Policji województwa podlaskiego sprzęt teleinformatyczny o łącznej wartości 5 138 843,07 zł.

Łączna kwota zakupu samochodów które trafiły na początku roku do podlaskich policjantów przekroczyła 15 milionów złotych. Tabor ten zasili poszczególne jednostki garnizonu podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem komend mających swoją jurysdykcję przy granicy z Republiką Białorusi. Pojazdy te zostały zakupione ze środków budżetowych. Są to radiowozy oznakowane i nieoznakowane, w tym również ciężarowe oraz quady i przyczepki samochodowe, w tym służące do przewozu specjalistycznego wyposażenia i przewozu quadów oraz ambulans. Na wyposażeniu podlaskich mundurowych pojawią się teraz: Scania (1), Mercedes Żak MB Sprinter (1), Ford Ranger (29), BMW 330 xDrive (3), BMW X5 (2), Ford Transit Custom (1), Suzuki S- Cross (6), Ford Tourneo (1), Renault Trafic (8), quad Brute Force 750 (4), przyczepa do przewozu quadów Master Tech (2), przyczepka samochodowa do przewozu wyposażenia specjalistycznego WIOLA W15C35 (2).

Mundurowi z województwa podlaskiego otrzymali w minionym roku również 24 pojazdy (łączna kwota zakupu 9 337 461,19 zł), w tym Land Rover Defender (3), Mercedes Vito (1), Mercedes Sprinter (1), Renault Trafic (5), Isuzu Dmax (1), Man (2), Scania (1), VW Crafter (4), Kia Seed (2), Renault Kangoo (1), Hyundai i30 (2), Renault Austral (1) sfinansowane również ze środków centralnych Komendy Głównej Policji. Trafiły one do Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji - 5, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości- 6, Centralnego Biura Śledczego Policji - 1, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku - 4 oraz wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - 7.

Także podlaskie samorządy wsparły flotę naszego garnizonu w ubiegłym roku. Łącznie współfinansowali w 50% w zakupie 16 radiowozów oznakowanych: 12 Kia Sportage, 3 Kia SEED oraz 1 SsangYong (łączna kwota zakupu 2 775 531,40 zł), które trafiły do funkcjonariuszy naszego województwa do komend miejskich i powiatowych w : Białymstoku, Suwałkach, Łomży, Augustowie, Grajewie, Kolnie, Sejnach, Sokółce, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie i Bielsku Podlaskim.

Łącznie to 101 pojazdów zakupionych w 2024 roku.

29 904 zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie garnizonu podlaskiego w 2024 roku pokazuje, że mieszkańcy naszego regionu chętnie korzystają z możliwości komunikacji z policją za pomocą tego narzędzia, zaznaczając zarówno nieprawidłowości jak i zagrożenia w swojej okolicy. W 2024 roku najwięcej zgłoszeń, bo aż 7 547 dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, 5 503 – spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, a 5 004 – nieprawidłowego parkowania.

Najlepsza jednostka Policji w garnizonie podlaskim

Najlepszą jednostką Policji w garnizonie podlaskim pod względem wyników uzyskanych w służbie według określonych wcześniej kryteriów została Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach. Wyróżniona jednostka Policji otrzymała radiowóz, który będzie wykorzystywany na co dzień przez siemiatyckich policjantów. Na drugim miejscu uplasowała się Komenda Powiatowa Policji w Sokółce, a na trzecim Komenda Powiatowa Policji w Kolnie.