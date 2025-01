Policjanci i pracownicy policji z podlaskiej komendy oddali krew dla 13-letniego Huberta Data publikacji 29.01.2025 Powrót Drukuj Dziś przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku zaparkował krwiobus. Policjanci i pracownicy policji oddali cenny płyn na rzecz 13-letniego Huberta. W mobilnym punkcie poboru krwi stawiło się blisko 60 osób. Podczas akcji zebrano ponad 26 litrów krwi. Dodatkowo kilka osób zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku.

Oddawanie krwi stało się już normą dla podlaskich policjantów i pracowników policji. Akcje krwiodawstwa cieszą się dużym zainteresowaniem. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna i cenna jest krew w ratowaniu ludzkiego życia. Także dziś, chętnych do dzielenia się z potrzebującymi cząstką siebie, nie brakowało. Honorowa zbiórka krwi odbyła się przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. W mobilnym punkcie poboru krwi stawiło się blisko 60 osób. Podczas akcji zebrano ponad 26 litrów krwi. Dodatkowo kilka osób zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku.

Cel był szczególny, bo zebrana krew zostanie przekazana dla 13-letniego Huberta, syna policyjnego małżeństwa. Chłopiec walczy z poważną chorobą, o której niedawno dowiedzieli się jego rodzice. W takich momentach liczy się przede wszystkim wzajemne wsparcie i solidarność nas wszystkich.Większość dawców, którzy podzielili się życiodajnym płynem, robi to regularnie.

Wszystkim dawcom gorąco dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach. Zachęcamy również wszystkich do oddawania krwi. Można w ten sposób uratować komuś życie. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.