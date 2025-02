CZWORONOŻNI FUNKCJONARIUSZE SZKOLILI SIĘ W KINIE

Policjanci oraz ich czworonożni partnerzy doskonalili umiejętności w poszukiwaniu narkotyków. Ćwiczenia odbyły się na terenie jednego z białostockich kin. Zajęcia mają na celu podniesienie poziomu wyszkolenia psów służbowych w kategorii do wyszukiwania zapachu narkotyków oraz materiałów wybuchowych. Przewodnicy psów służbowych systematycznie pracują nad formą oraz umiejętnościami swoich czworonożnych przyjaciół, z którymi na co dzień pełnią służbę. W całym garnizonie podlaskim służy 41 przewodników z 57 psami. W tym 37 psów patrolowo-tropiących, 16 psów do wyszukiwania zapachu narkotyków, 1 pies tropiący, 2 do wyszukiwania materiałów wybuchowych i 1 pies bojowy.