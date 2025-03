NOWI FUNKCJONARIUSZE W SZEREGACH PODLASKIEJ POLICJI

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą wypowiedziało dziś 42 policjantów. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski przywitał młodych funkcjonariuszy, życząc im satysfakcji z pełnionej służby. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po którym trafią do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a także do komend w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Augustowie, Grajewie, Kolnie, Sejnach, Sokółce i Zambrowie.