UROCZYSTA ZBIÓRKA Z OKAZJI 100. ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI KOBIECEJ Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj W Auli Magna Pałacu Branickich odbyła się wyjątkowa uroczystość dedykowana kobietom zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu 100. Rocznicy Powołania Policji Kobiecej. Wydarzenie to było wyrazem uznania, szacunku i wdzięczności za służbę i pracę kobiet w podlaskiej Policji. Uroczystość była też doskonałą okazją do wspomnień o pierwszych policjantkach, która przecierały szlaki i wyznaczały drogę kolejnym pokoleniom funkcjonariuszek. Zwieńczeniem uroczystości był występ Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w repertuarze pełnym kobiecej siły, pasji i emocji.

Dziś, w zabytkowych wnętrzach Auli Magna w Pałacu Branickich, odbyła się wyjątkowa uroczystość z okazji jubileuszu 100. Rocznicy Powstania Policji Kobiecej. Wydarzenie to było nie tylko okazją do wspomnień i refleksji nad wkładem kobiet w rozwój naszej formacji, ale również podkreśleniem ich nieocenionej roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na widowni licznie zasiadły kobiety podlaskiej Policji, które podczas tego wyjątkowego wydarzenia zostały uhonorowane Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami za Zasługi dla Policji oraz Odznakami Zasłużony Policjant. Była to również okazja, aby wyrazić wdzięczności uznanie dla osób, które swoją postawą i zaangażowaniem wspierają działania podlaskiego garnizonu Policji. Za ich nieocenioną pomoc zostali wyróżnieni pamiątkowymi grawertonami przygotowanymi specjalnie na tę okazję. W uroczystości wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski, któremu towarzyszył zastępca - inspektor Mariusz Kryszkowski. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul, Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Marek Masalski. Wśród gości znaleźli się również Przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet Izabela Siemieniako, Wiceprzewodnicząca Białostockiej Rady Kobiet Urszula Przystupa. W wydarzeniu uczestniczyli również Anna i Cezary Wonsewiczowie z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Policja Państwowa '39, przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji Edyta Łapińska oraz Zdzisław Makowski. W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli również uczniowie i uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Spadochroniarzy w Białymstoku wraz z dyrektorem Mariuszem Hołubem. Tuż po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, odbyła się prelekcja poświęcona początkom kobiet w Policji. Historię pierwszych funkcjonariuszek przybliżyła Anna Wonsewicz z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Policja Państwowa '39. Po krótkiej podróży po kartach historii, wystąpił Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod kierownictwem profesor Wioletty Miłkowskiej w repertuarze pełnym kobiecej siły pasji i emocji. Na scenie zabrzmiały takie utwory jak Wonderful Word Luisa Armstronga czy Dni, których nie znamy Marka Grechuty, które były doskonałym zwieńczeniem uroczystej zbiórki z okazji 100. Rocznicy Powołania Policji Kobiecej.

Patronatem honorowym jubileusz 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej objęła Podlaska Rada Kobiet, a patronatami medialnymi – TVP3 Białystok i Polskie Radio Białystok.