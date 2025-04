POLICJANCI WZIĘLI UDZIAŁ W ĆWICZENIACH "SIEMIANÓWKA 2025" Data publikacji 03.04.2025 Powrót Drukuj Za nami wielkoskalowe ćwiczenia służb ratowniczych i mundurowych "SIEMIANÓWKA 2025". Podlascy policjanci wzięli udział w 3 epizodach. Jeden z nich dotyczył zdarzenia masowego, przy którym pracował zespół ds. identyfikacji ciał ofiar.

W województwie podlaskim odbyły się krajowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „Siemianówka 2025”. Ich ważnym elementem była koordynacja i współdziałanie z innymi służbami i instytucjami. Podlascy policjanci wzięli udział w 3 epizodach. Pierwszy z nich dotyczył pożaru w budynku, w którym przebywali zakładnicy, przetrzymywani przez uzbrojonego napastnika. Dodatkowo została uwolniona substancja trująca, a policyjni specjalsi musieli przejść procedurę dekontaminacji prowadzoną przez strażaków. Z tą sytuacją musieli zmierzyć się policyjni negocjatorzy. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze białostockiego oddziału prewencji, którzy zabezpieczyli teren. W trakcie negocjacji z napastnikiem została podjęta decyzja o ewakuacji osób przez operatorów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku. W tym samym czasie kilkaset metrów dalej prowadzone były działania związane ze zdarzeniem masowym, gdzie doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, w wyniku którego śmierć poniosło wiele osób. Na miejscu wyznaczono sektory, na których pracowali specjaliści z zespołu DVI, to m. in. technicy kryminalistyczni, śledczy, policyjni pirotechnicy a także prokuratorzy. Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia zgodnie z procedurami DVI, pracy zespołu ds . identyfikacji ciał ofiar. W celu dokładnego zobrazowania miejsca zdarzenia oraz dokonania precyzyjnych pomiarów użyto nowoczesnego skanera. Elementem pierwszego dnia ćwiczeń była również współpraca grup ratowniczych z załogą policyjnego śmigłowca Black Hawk. Funkcjonariusze ćwiczyli prowadzenie działań ratowniczych z powietrza w trudno dostępnym terenie, umożliwiająca szybki transport ratowników oraz prowadzenie działań z powietrza. Wspólne ćwiczenia pozwoliły sprawdzić gotowość służb ratowniczych, ich zdolność do współdziałania oraz skuteczność procedur w różnych sytuacjach kryzysowych.