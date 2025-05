NOWI FUNKCJONARIUSZE W SZEREGACH PODLASKIEJ POLICJI Data publikacji 05.05.2025 Powrót Drukuj „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą wypowiedziało dziś 36 policjantów. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski przywitał młodych funkcjonariuszy, życząc im satysfakcji z pełnionej służby. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po którym trafią do Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a także do komend w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Augustowie, Grajewie, Hajnówce i Sokółce.

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą wypowiedziało dziś 36 policjantów. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski przywitał młodych funkcjonariuszy, życząc im satysfakcji z pełnionej służby. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po którym trafią do Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a także do komend w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Augustowie, Grajewie, Hajnówce i Sokółce.

W Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania od policjantów przyjął Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski. W uroczystości udział wzięli: I Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul, dowódca białostockiego oddziału prewencji wraz z zastępcami, przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, a także kapelani podlaskich policjantów oraz rodziny ślubujących.

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania - „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Policjanci musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. 12 policjantek i 24 policjantów, którzy dzisiaj ślubowali służbę pełnić będą w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, a także do komend w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Augustowie, Grajewie, Hajnówce i Sokółce.