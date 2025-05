Noc Muzeów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Udział w tegorocznej edycji Nocy Muzeów to kolejny raz, gdy drzwi Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zostały otwarte. Od 18:00 do 22:00 możliwe było zwiedzanie obiektu przy Sienkiewicza 65, który na co dzień jest niedostępny w takiej odsłonie. W sobotnią noc można było zobaczyć m.in. salę konferencyjną, w której odbywają się spotkania i narady kierownictwa podlaskiej policji, gabinet komendanta oraz pokazy dynamiczne zatrzymywania niebezpiecznych przestępców na placu wewnętrznym. Wyjątkową atrakcją była podróż po kartach historii zaprezentowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej ’39. Na zwiedzających, którzy w tę szczególną noc wybrali się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, na placu przed budynkiem czekały liczne atrakcje. Funkcjonariusze prezentowali taktykę i techniki interwencji, a także umiejętności policyjnych czworonogów. Pokazany został policyjny sprzęt, w tym jednostki broni i pojazdy specjalne. Pod okiem funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego każdy chętny mógł odbić swoje linie papilarne i obejrzeć zainscenizowane miejsce zbrodni. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku zaprezentowali sprzęt wykorzystywany podczas działań. Nad bezpieczeństwem zwiedzających czuwali policyjni ratownicy medyczni. To pod ich czujnym okiem można było przypomnieć sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Symulator zderzeń, alkogogle, a dla najmłodszych zabawy w miasteczku ruchu drogowego to atrakcje, które przygotowali mundurowi z podlaskiej drogówki. Wyjątkową niespodzianką dla dzieci była maskotka podlaskiej policji. Komisarz Żubrewicz przybijał „piątki” i pozował do zdjęć z najmłodszymi.

To był wieczór pełen wrażeń. Do zobaczenia za rok.