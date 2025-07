POLICYJNE PATROLE NA GRANICACH- RUSZYŁY TYMCZASOWE KONTROLE NA GRANICACH Z NIEMCAMI I LITWĄ Data publikacji 07.07.2025 Powrót Drukuj Od północy rozpoczęły się tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, które będą prowadzone przez 30 dni - do 5 sierpnia. W tym czasie na granicy z Niemcami działały będą 52 przejścia graniczne, z czego w 16 miejscach będą prowadzone kontrole stałe. Z kolei na granicy z Litwą wytypowano 13 miejsc prowadzenia kontroli, z czego w dwóch miejscach będą prowadzone kontrole stałe - na dawnych przejściach granicznych Budzisko i Ogrodniki. Podlascy policjanci od początku wspierają funkcjonariuszy straży granicznej w tym przedsięwzięciu i prowadzą kontrole w wytypowanych miejscach na granicy polsko- litewskiej. Każdej doby służbę tam będzie pełniło kilkudziesięciu policjantów z garnizonu podlaskiego.

W nocy z niedzieli 6 lipca na poniedziałek 7 lipca ruszyły tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Na granicy polsko-niemieckiej będą prowadzone w 52 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13. Na razie kontrole wprowadzono do 5 sierpnia. Podlascy policjanci od początku wspierają Straż Graniczną i prowadzą kontrole w wytypowanych miejscach na granicy polsko- litewskiej. Każdej doby służbę tam będzie pełniło kilkudziesięciu policjantów z garnizonu podlaskiego. Funkcjonariusze kontrolują przede wszystkim busy i samochody przewożące więcej osób oraz auta z przyciemnionymi szybami. W przypadku zatrzymania pojazdu sprawdzane będą dokumenty kierowcy i pasażerów, a także bagażniki pojazdów. Przed punktami kontrolnymi mogą pojawić się rękawy zwalniające, zwężenia jezdni lub po prostu sygnały do spowolnienia ruchu będą wydawali funkcjonariusze. Dla osoby przekraczającej granicę istotne jest to, aby posiadali dokument uprawniający do jej przekroczenia, czyli dowód osobisty lub paszport. Pamiętajmy, że nie może to być dokument w aplikacji mObywatel.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli granicznej osób wjeżdżających do Polski. W wyniku tego będzie możliwa odmowa wjazdu na terytorium Polski osobom, które:

• przekroczyły granicę nielegalnie,

• złożyły wniosek o azyl w innym kraju UE ,

• przebywają bez zezwolenia,

• wjechały na podstawie fałszywych dokumentów.

Kto przekroczy granicę w miejscu do tego nieprzeznaczonym podlega karze grzywny, natomiast kto wbrew przepisom przekracza granicę RP , używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.