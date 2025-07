OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W 106. ROCZNICĘ POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ Data publikacji 20.07.2025 Powrót Drukuj 24 lipca to data szczególna dla funkcjonariuszy - data święta Polskiej Policji. W tym roku minęło 35 lat od wejścia w życie Ustawy o Policji, obchodzimy też 100. rocznicę powołania Policji Kobiecej. Uroczystość była okazją, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu, policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Boroń, Pierwszy Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski wraz z zastępcami i zaproszonymi gośćmi, pogratulowali wyróżnień i awansów oraz złożyli życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom. Patronat honorowy nad świętem objął Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Boroń.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski wraz ze swoimi zastępcami - I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektorem Krzysztofem Woźniewskim, Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektorem Mariuszem Kryszkowskim, Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Sławomirem Wilczewskim, rano oddali hołd i złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą policjantów poległych i zamordowanych w obronie wolności i suwerenności ojczyzny, a także przed tablicą w hołdzie funkcjonariuszom Policji Państwowej II RP ziemi podlaskiej, jeńcom wojennym obozu w Ostaszkowie.

Oficjalne wspólne uroczystości wojewódzkie i miejskie poprzedziły nabożeństwa w intencji funkcjonariuszy, pracowników Policji oraz ich rodzin. W Cerkwi Świętego Mikołaja Cudotwórcy w piątkowe popołudnie, modlił się w tych intencjach Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ksiądz protojerej Andrzej Bołbot. W niedzielę, w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku odbyła się Msza Święta, którą celebrował Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek - Metropolita Białostocki. Podczas nabożeństwa można było usłyszeć chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod batutą profesor doktor habilitowanej Wioletty Miłkowskiej.

Następnie uroczystości przeniosły się na dziedziniec Pałacu Branickich. Apel rozpoczął się złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Policji nadinspektorowi Markowi Boroniowi przez dowódcę uroczystości. Wzięli w nim udział: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Ekscelencja - Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek - Metropolita Białostocki, I Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Marek Masalski, Wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe, Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji młodszy inspektor Rafał Miłosiewicz, Naczelnik Wydziału w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości młodszy inspektor Tomasz Haraburda, szefowie służb, komendanci miejscy oraz powiatowi garnizonu podlaskiego, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz komend miejskich i powiatowych garnizonu podlaskiego, funkcjonariusze i pracownicy Policji, a także reprezentanci związków zawodowych oraz kapelani podlaskiej Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski witając przybyłych gości podkreślił, że rok 2025 to nie tylko 106. rocznica powołania Policji Państwowej. 100 lat temu 26 lutego 1925 roku Minister Spraw Wewnętrznych Cyryl Ratajski polecił utworzyć policję kobiecą. Komendant podkreślił, że uroczystość jest doskonałą okazją do uhonorowania tego wyjątkowego jubileuszu i do podkreślenia wkładu kobiet: funkcjonariuszek i pracownic Policji w budowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na przestrzeni całego stulecia. Nadinspektor Kamil Borkowski skierował również do kobiet życzenia: "Pozwólcie, że na Wasze ręce złożę życzenia i podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszek i pracownic Policji podlaskiego garnizonu. Życzę Wam, abyście zawsze czuły się doceniane i wspierane. Niech każdy dzień przynosi Wam satysfakcję, dumę z własnych osiągnięć oraz wiele powodów do radości. Niech nie zabraknie w Waszym życiu sukcesów, zarówno zawodowych jak i osobistych, a także czasu na realizację własnych marzeń i pasji." Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski dziękując innym służbom za wzorowo układającą się współpracę podkreślił: "Cieszę się, że nie jesteśmy osamotnieni w swoich działaniach. Zdajemy sobie sprawę, że wręcz niemożliwym byłoby podołać wszystkim stawianym przed nami zadaniom bez Państwa wsparcia. Z tego miejsca dziękuję również wszystkim naszym sprzymierzeńcom: urzędom państwowym i samorządowym, instytucjom i organizacjom współpracującym z podlaską Policją." Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski kończąc wystąpienie podziękował wszystkim policjantkom, policjantom, pracownicom i pracownikom Policji oraz podkreślił, że swoim zaangażowaniem zasługują na najwyższe uznanie i szacunek.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 70 funkcjonariuszy zostało wyróżnionych Medalami „Za Długoletnią Służbę”. Medal ten jest przyznawany jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa. Podczas uroczystości medale wręczyli Pierwszy Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul, Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Boroń, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji medale za Zasługi Dla Policji z rąk Komendanta Głównego Policji nadinspektora Marka Boronia odebrało 16 osób. Podczas uroczystości medalem złotym Za Zasługi Dla Policji odznaczeni zostali: pułkownik Mieczysław Gurgielewicz Dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Pan Tomasz Wyszkowski Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Brązowymi medalami odznaczeni zostali: podpułkownik Małgorzata Błażewicz Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku, nadinspektor Kamil Borkowski Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, pułkownik Piotr Paweł Ciapka Dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, Pan Tomasz Fiłończuk Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, Pani Agnieszka Krokos - Janczyło Podlaski Kurator Oświaty, Pan Paweł Krutul I Wicewojewoda Podlaski, starszy brygadier Grzegorz Lisowski Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pan Marek Masalski Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, pułkownik Marek Napierała Dyrektor Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Białymstoku, młodszy brygadier Andrzej Płoński Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku , sierżant w stanie spoczynku Bogusław Szulęcki Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego SEPERD, pułkownik Straży Granicznej Mariusz Tumicz Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Pan Kamil Waligóra Dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta Białegostoku, starszy brygadier Marcin Wierel Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 59 funkcjonariuszy podlaskiej Policji. Jako pierwszy Złotą Odznakę Zasłużony Policjant odebrał Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Łukasz Głowacki. W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie otrzymało 299 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów awansowało - 44 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse - 183 policjantom, w korpusie podoficerów - 36, zaś szeregowych - 36. W Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku nominacje na wyższe stopnie otrzymało 150 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów awansowało - 8 policjantów, w korpusie aspirantów awansowało - 48 policjantów, w korpusie podoficerów - 49, zaś szeregowych - 45. Akty mianowania na wyższe stopnie wręczał Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Boroń oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski.

Święto było też okazją do wręczenia okolicznościowych medali związkowych. Z rąk Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego Krzysztofa Wierzbickiego i I Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego aspiranta sztabowego Wojciecha Daniela Burzyńskiego. Krzyż 35-lecia powstania NSZZ Policjantów odebrał profesor doktor habilitowany Stanisław Łuniewski - Konsul Honorowy Bośni i Hercegowiny w Białymstoku, natomiast medal za wybitne zasługi dla NSZZ Policjantów województwa podlaskiego odebrał Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Sławomir Klekotka.

Brązową Odznaką "Za Zasługi Dla Więziennictwa" odznaczeni zostali: Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski, Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji młodszy inspektor Rafał Miłosiewicz, Naczelnik Wydziału w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości młodszy inspektor Tomasz Haraburda.

Z okazji Setnej Rocznicy Powołania Policji Kobiecej pamiątkowymi grawertonami uhonorowane zostały dwie kobiety, których działalność miała i ma ogromne znaczenie dla podlaskiej Policji. Pamiątkowe grawertony z rąk Komendanta Głównego Policji nadinspektora Marka Boronia oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Kamila Borkowskiego odebrały: nadinspektor w stanie spoczynku Irena Doroszkiewicz - pierwsza generał Polskiej Policji i profesor doktor habilitowana Wioletta Miłkowska dyrygentka Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Boroń w swoim przemówieniu podkreślił, że jest dumny z profesjonalizmu i zaangażowania, jaki wykazują podlascy policjanci podczas zabezpieczenia wschodniej granicy naszego kraju. Szczególne podziękowania skierował do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, którzy każdego dnia w trudnych warunkach wykazują gotowość do działania. Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Boroń podkreślił: "jesteście wspaniałymi, pełnymi ambicji ludźmi, którzy osiągają znakomite efekty w swojej pracy. Dziękuję Wam za wytrwałość i skuteczność. Doceniam, jak umiejętnie godzicie życie zawodowe z osobistym i doskonale zdaję sobie sprawę, że dzieje się to bardzo często kosztem naprawdę wielu wyrzeczeń. Wasza praca ma ogromne znaczenie, nie tylko dla porządku publicznego, ale dla poczucia bezpieczeństwa milionów obywateli naszego kraju." Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Boroń podkreślił też, jak wielu Polaków ocenia nasz kraj jako bezpieczny, a miejsce w którym mieszka nazywa bezpiecznym i spokojnym. Wskazał, że to właśnie zasługa policjantów. Na zakończenie Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Boroń z okazji przypadającego święta wyraził ogromne uznanie dla służby i pracy. Życzył satysfakcji zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Na uroczystości głos zabrali: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, który podkreślił rolę podlaskich funkcjonariuszy w zapewnieniu bezpieczeństwa i przekazał podziękowania za trud, jaki funkcjonariusze wkładają w codzienną służbę, Pierwszy Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul, który odczytał list Wojewody Podlaskiego Jacka Brzozowskiego oraz podkreślił istotny wpływ zaangażowania formacji w obronę polsko - białoruskiej granicy i wsparcie, jakie jest udzielane na granicy polsko - litewskiej. Słowa gratulacji i podziękowań z okazji wojewódzkich obchodów Święta Policji skierował również Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski w liście odczytanym przez Marka Masalskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku.

W trakcie uroczystości słowa roty ślubowania wypowiedziało 63 nowo przyjętych policjantów w szeregi podlaskiego garnizonu. Wśród nich było 26 kobiet.

Uroczystość uświetniła defilada w wykonaniu kompanii honorowej Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, pododdziału funkcjonariuszy odznaczanych i mianowanych na czele ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, pododdziałem funkcjonariuszy ślubujących oraz sztandarami towarzyszącymi komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu podlaskiego.

Obecnie w garnizonie podlaskim służbę pełni 3113 policjantów, w tym 772 kobiety i pracuje ponad 900 pracowników Policji, wśród których jest 599 kobiet.. W Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku służbę pełni 740 policjantów, w tym 223 kobiety. W garnizonie podlaskim zatrudnionych jest także 918 pracowników Policji, z czego 599 to kobiety. W Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku zatrudnionych jest 138 pracowników Policji, w tym 107 kobiet.

Z myślą o mieszkańcach, mundurowi zorganizowali "Niebieski Piknik", podczas którego między innymi zaprezentowano sprzęt będący na wyposażeniu Policji. Najmłodsi mieli okazję zobaczyć psy policyjne oraz inne atrakcje. Podczas pikniku swoje stoiska przygotowały również inne służby.