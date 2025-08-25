Policjanci na drogowych przejściach granicznych z Litwą Data publikacji 25.08.2025 Powrót Drukuj Każdej doby kilkudziesięciu funkcjonariuszy podlaskiej policji wspiera Straż Graniczną na drogowych przejściach granicznych z Litwą. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku dbają o bezpieczeństwo i kontrolują pojazdy wjeżdżające na teren Polski. Kontrole prowadzone są od 7 lipca.

Każdego dnia na drogowych przejściach granicznych w Budzisku i Ogrodnikach służbę pełnią policjanci z białostockiego oddziału prewencji. Do chwili obecnej blisko 1400 funkcjonariuszy wspierało Straż Graniczną w prowadzeniu selektywnych kontroli pojazdów wjeżdżających na terytorium Polski z Litwy. Do tej pory policjanci skontrolowali ponad 3 000 pojazdów i sprawdzili ponad 4 000 osób, które przekraczały granicę litewsko-polską. Podczas prowadzonych selektywnych kontroli 12 sierpnia zatrzymali w Budzisku wjeżdżającą z Litwy toyotę. W samochodzie jechało 2 obywateli Indii, którzy posiadali zakaz wjazdu na teren RP. Kolejny mężczyzna, również obywatel Indii został zatrzymany gdy szedł od strony Litwy. On również posiadał zakaz pobytu na terytorium naszego kraju. Osoby zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej. Policjanci pełniący służbę na przejściach granicznych w województwie podlaskim zatrzymali też 9 nietrzeźwych kierowców, a także jednego z cofniętymi uprawnieniami i kolejnego, który wsiadł za kierownicę pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Podczas prowadzonych kontroli ujawnili także w trzech pojazdach ingerencje we wskazania liczników samochodowych oraz blisko 600 wykroczeń w ruchu drogowym popełnionych przez kierowców wjeżdżających na teren Polski.