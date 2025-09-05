29 NOWYCH FUNKCJONARIUSZY W SZEREGACH PODLASKIEJ POLICJI Data publikacji 05.09.2025 Powrót Drukuj „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą wypowiedziało wczoraj 29 policjantów. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski przywitał młodych funkcjonariuszy gratulując i życząc dobrej służby. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po którym trafią do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a także do komend w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Augustowie, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce i Siemiatyczach.

W Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania od policjantów przyjął Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski. W uroczystości udział wzięli także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Mariusz Kryszkowski, dowódca białostockiego oddziału prewencji wraz z zastępcą, przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, a także kapelani podlaskich policjantów oraz rodziny ślubujących.

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania - „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Witając ślubujących w szeregach podlaskiego garnizonu Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski powiedział: „(...) służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej to honor i zaszczyt. To przywilej, a także obowiązek stać zawsze po stronie prawa (...) serdecznie wam gratuluję i wydaje dziś pierwsze polecenie służbowe - bądźcie dobrymi policjantami (...)".

Policjanci musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. 10 policjantek i 19 policjantów służbę pełnić będą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, a także w komendach w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Augustowie, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Mońkach, Sejnach, Sokółce, Siemiatyczach, Sokółce, Wysokiem Mazowieckiem.

Podczas uroczystości zostały wręczone również Odznaki "Zasłużony Policjant". Złotą Odznaką "Zasłużony Policjant" odznaczono 1 funkcjonariusza, srebrną - 3, a brązową 12 policjantów.