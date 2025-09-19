NOWI FUNKCJONARIUSZE W SZEREGACH PODLASKIEJ POLICJI Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą wypowiedziało dziś 36 policjantów. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Mariusz Kryszkowski przywitał młodych funkcjonariuszy, życząc im satysfakcji z pełnionej służby. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po którym trafią do Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a także do komend w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Augustowie, Bielsku Podlaskim, Grajewie i Hajnówce.

W Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania od policjantów przyjął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Mariusz Kryszkowski. W uroczystości udział wzięli: dowódca białostockiego oddziału prewencji wraz z zastępcą, przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, kapelan podlaskich policjantów, a także rodziny ślubujących.

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania - „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Witając ślubujących w szeregach podlaskiego garnizonu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Mariusz Kryszkowski powiedział: „(...)Drodzy nowo przyjęci funkcjonariusze bardzo serdecznie Wam gratuluję. Wierzę, że jesteście gotowi i świadomi misji, jakiej się podjęliście wraz ze złożoną przysięgą."

Policjanci musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. 16 policjantek i 20 policjantów, którzy dzisiaj ślubowali służbę pełnić będą w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, a także w komendach w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Augustowie, Bielsku Podlaskim, Grajewie i Hajnówce.

W 2025 roku już 242 funkcjonariuszy złożyło rotę ślubowania. W bieżącym roku już po raz 7 spotkaliśmy się z nowo ślubującymi policjantkami i policjantami. Należy podkreślić, iż służba w Policji cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Od początku roku akces wstąpienia w nasze szeregi zdeklarowało 897 osób.