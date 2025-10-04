KRADLI AUTA-LITWINI ZATRZYMANI Data publikacji 04.10.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z komendy wojewódzkiej zatrzymali na gorącym uczynku dwóch sprawców kradzieży samochodów. 24 i 29-letni obywatele Litwy usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem i kradzieży z włamaniem. Decyzja sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zatrzymali dwóch obywateli Litwy podejrzanych o kradzieże samochodów. Zatrzymanie było konsekwencją prowadzonych działań mundurowych. Na terenie województwa podlaskiego w lipcu i sierpniu dochodziło do kradzieży aut i elementów wyposażenia samochodów. Złodzieje okradali BMW i mercedesy, ich łupem padały też toyoty. Kryminalni skrupulatnie analizowali wszystkie poszlaki i zebrany materiał, typując potencjalnych sprawców. Ostatecznie złodzieje wpadli na gorącym uczynku w Augustowie. 29 i 24-latek usiłowali ukraść mercedesa, wartego 140 tysięcy złotych, zaparkowanego na osiedlowym parkingu. Wybili w nim tylną szybę po czym otworzyli pojazd. W tym momencie zaskoczyli ich policjanci. Złodzieje próbowali uciekać lecz zostali zatrzymani po kilkudziesięciu metrach. Mundurowi ustalili, że obywatele Litwy w Augustowie na początku września włamali się również do BMW. Ukradli z niego między innymi kierownicę i ekran multimedialny, radio oraz panel klimatyzacji. Właściciel oszacował straty na 10 tysięcy złotych. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu i usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają rozszerzenia zarzutów.