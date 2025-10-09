48 nowych samochodów podlaskich policjantów Data publikacji 09.10.2025 Powrót Drukuj Nowe samochody trafiły do podlaskich policjantów. Zasilą flotę wszystkich jednostek garnizonu podlaskiego. Ich zakup był możliwy dzięki finansowaniu budżetowemu. Suzuki S-Cross zastąpią najbardziej wyeksploatowane pojazdy.

48 samochodów wartych 7,5 mln złotych trafiło do podlaskich policjantów. Suzuki S-Cross, w wersjach oznakowanych i nieoznakowanych napędzane silnikami benzynowymi o pojemności 1373 cm 3 i mocy 129 KM, wyposażone w napęd 4x4. Zakup nowych samochodów realizowany był ze środków budżetowych. Pojazdy trafią do wszystkich jednostek garnizonu podlaskiego. Zakup nowych radiowozów stanowi ważne wsparcie dla codziennej służby mundurowych. Nowe samochody podnoszą komfort pracy funkcjonariuszy, zwiększają mobilność i pozwalają na skuteczną realizację zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa mieszkańcom regionu.