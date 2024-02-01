POLSKO-LITEWSKIE MANEWRY POSZUKIWAWCZE Data publikacji 21.10.2025 Powrót Drukuj W dniach 14-16 października 2025 r. obyło się ostatnie wspólne polsko-litewskie działanie w projekcie „Razem bezpieczniej-wzrost bezpieczeństwa w polsko-litewskim regionie przygranicznym poprzez intensyfikację współpracy Policji".

Podlascy policjanci wspólnie z kolegami z Litwy przez kilka dni zgłębiali wiedzę dotyczącą m.in. aspektów prawnych dot. osób zaginionych, przyczyn zaginięć, metod poszukiwań oraz zapoznawali się z narzędziami i technologiami wspierającymi w poszukiwaniach osób zaginionych. Działania opierały się na wątku oddalenia i zagubienia osób w terenie leśnym, które wymagały udzielenia pomocy. W teren wysyłane były tzw . „szybkie trójki”, składające się ze strażaków, ratowników i poszukiwaczy, wyposażone w urządzenia ze specjalistyczną aplikacją do poszukiwań. Penetracja wyznaczonych terenów odbywała się pieszo, quadami, a także za pomocą Bezzałogowych Statków Powietrznych nawigowanych przez policyjnych operatorów z Polski i Litwy. Finalnym efektem ich pracy było szczęśliwe odnalezienie i przekazanie służbom medycznym zaginionych pozorantów. W manewrach udział wzięła Grupa Ratownicza Nadzieja i Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec i Nadleśnictwo Szczebra. Ćwiczenia zostały przeprowadzone z użyciem zakupionego w projekcie sprzętu- m.in. z użyciem dronów i Mobilnego Centrum Operacyjnego.

Czas trwania projektu: 01.02.2024 r . - 31.01.2026 r.

Wartość całego projektu to 979 055,68 euro

Dofinansowanie UE 783 244,53 euro

Budżet KWP w Białymstoku: 343 596,00 euro

Projekt LTPL00055

Zdjęcia: mł. asp. Agnieszka Ulman

Film: mł. asp. Konrad Karwacki