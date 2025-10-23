Podlascy funkcjonariusze rozpoczęli zajęcia z uczniami klas mundurowych Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Wczoraj, uczniowie siedmiu szkół z województwa podlaskiego uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku. Uczestników zajęć przywitali I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski, Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej pułkownik Mariusz Tumicz oraz koordynator krajowy oddziałów o profilu mundurowym młodszy inspektor Robert Momot.

Z nowym rokiem szkolnym, blisko 170 uczniów siedmiu szkół średnich z województwa podlaskiego, rozpoczęło naukę w nowo utworzonych oddziałach o profilu mundurowym. Wczoraj 100 chłopców i blisko 70 dziewcząt z liceów ogólnokształcących województwa podlaskiego uczestniczyło w zajęciach, które rozpoczęli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski, Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej pułkownik Mariusz Tumicz oraz koordynator krajowy oddziałów o profilu mundurowym młodszy inspektor Robert Momot. Wręczono nagrody uczniom, którzy brali udział w konkursie „Nakręcam się rozsądnie”. Zajęcia lekcyjne prowadzone przez policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej zgodnie z programem szkolenia opracowanym i zatwierdzonym przez MSWiA. Uczniowie pod okiem mundurowych poznawali zasady musztry i ceremoniału oraz technik interwencji. Młodzi kadeci z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych i chętnie zadawali pytania na nurtujące ich kwestie związane ze służbą. W przerwie pomiędzy zajęciami uczniowie mieli możliwość przyjrzeć się „z bliska” pracy policjantów realizujących interwencje, pracujących z psami, policjantów ruchu drogowego jak też wydziału konwojowego. Dodatkowo mieli możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy policjantów służby kontrterrorystycznej i obejrzeć specjalistyczny sprzęt. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz zatrzymania sprawców włamania do bankomatu oraz tresury psów służbowych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą młodzieży na profesjonalne przygotowanie do przyszłej służby w tych formacjach.

Zajęcia w kolejnych latach nauczania będą stopniowo podnosiły wiedzę i rozwijały umiejętności uczniów, między innymi z zakresu technik interwencji, środków przymusu bezpośredniego, musztry i ceremoniału, strzelania, przepisów prawa karnego i wykroczeń oraz profilaktyki społecznej. W ostatnim roku nauczania uczniowie będą mieli również możliwość przystąpienia do testu sprawności fizycznej. Wynik tego testu będzie ważny przez kolejne 3 lata. Absolwenci takiego oddziału, którzy zdecydują się wstąpić do służby, przejdą uproszczone postępowanie rekrutacyjne i mogą liczyć a przyjęcie do służby w Policji i Straży Granicznej w pierwszej kolejności. Dodatkowo szkolenie zawodowe podstawowe absolwentów takiego oddziału będzie realizowane w zakresie uzupełniającym różnice programowe.