KONTRTERRORYŚCI SZKOLILI SIĘ Z MEDYCYNY POLA WALKI Data publikacji 07.11.2025 Powrót Drukuj Przez kilka dni kontrterroryści z całej Polski na terenie województwa podlaskiego szkolili się z zakresu medycyny pola walki. W specjalistycznym szkoleniu zorganizowanym prze SPKP w Białymstoku uczestniczyli funkcjonariusze z Gdańska, Olsztyna, Radomia, Gorzowa Wielkopolskiego oraz z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA.

Policyjne jednostki kontrterrorystyczne stanowią elitę formacji odpowiedzialnych za reagowanie w sytuacjach najwyższego zagrożenia. Ich praca wymaga doskonałej koordynacji, pełnego zaufania w zespole oraz błyskawicznego podejmowania decyzji. Dlatego ćwiczenia i doskonalenie to nieodzowny element ich służby. Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku zorganizowali specjalistyczne szkolenie z zakresu medycyny pola walki. Jest to zbiór specjalistycznych działań medycznych mających na celu ratowanie życia w ekstremalnych warunkach. Umiejętności te obejmują m.in. tamowanie krwotoków, prawidłowe użycie opasek uciskowych i opatrunków, a także postępowanie w określonych fazach walki – pod ostrzałem (Care Under Fire), po ustaniu ognia (Tactical Field Care) i podczas ewakuacji (Tactical Evacuation Care). Gościem specjalnym był kapitan rezerwy Damian Duda, prezes Fundacji " W międzyczasie", który podczas wykładu podzielił sie doświadczeniami z działań medycznych prowadzonych na froncie ukraińskim. Ponadto omówił znaczenie praktycznych aspektów ewakuacji i pracy nad poszkodowanym w strefie pola walki. Druga część dnia była poświęcona ćwiczeniom praktycznym z zakresu czynności medycznych TCCC na poziomie Combat Life Saver. Kolejnego dnia w gronie zaproszonych gości znaleźli się żołnierze z Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej-Celestynów, którzy przywieźli ze sobą dwa najnowocześniejsze na świecie fantomy psa-K9 DIESEL. Zaprezentowane zostały procedury K9TCCC, a następnie wszyscy uczestnicy szkolenia ćwiczyli umiejętności taktyczno-bojowe opieki przedweterynaryjnej na polu walki. Dzięki uprzejmości i pomocy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, uczestnicy szkolenia mogli zmierzyć się z nietypowym scenariuszem. W jednym z budynków była symulacja pożaru. Kontrterroryści mieli za zadanie go ugasić, uwolnić zakładników, ewakuować osoby ranne za pomocą pojazdu opancerzonego do zadań specjalnych-TUR, a następnie udzielić im pierwszej pomocy. Czwartego dnia wszystkie zespoły szkoliły się wspólnie. W trakcie scenariusza policjanci ćwiczyli prawidłowe zachowanie się w trzech strefach działania-CUF/TFC/TEC oraz przedłużającą się ewakuację, a także procedury taktyczno-medyczne. Ostatniego dnia uczestnicy podsumowali szkolenie, wymienili się doświadczeniami oraz wyciągneli wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń.

Zdjęcia: mł. asp. Agnieszka Ulman Film: mł. asp. Agnieszka Skwierczyńska