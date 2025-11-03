43 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE Data publikacji 03.11.2025 Powrót Drukuj 3204 policjantów liczy, po dzisiejszym ślubowaniu, garnizon podlaski. Jest to rekordowy wynik zatrudnienia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który od lat nie był tak wysoki. Tym razem szeregi podlaskiej policji zasiliło 43 nowych funkcjonariuszy, którzy złożyli ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dzisiejszy dzień był dla nich początkiem odpowiedzialnej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu.

Rotę ślubowania od policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski, w obecności zastępcy, I Wicewojewody Podlaskiego Pawła Krutula, dowódców, kadry kierowniczej komendy, przedstawicieli związków zawodowych oraz kapelanów Policji. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością najbliżsi policjantów.

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania - „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Witając ślubujących w szeregach podlaskiego garnizonu Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski powiedział: „(...)pamiętajcie, że policyjny mundur to nie tylko zaszczyt, ale nade wszystko obowiązek służenia innym, to wymagająca i trudna służba. Wierzę, że jesteście gotowi i świadomi misji, jakiej się podjęliście wraz ze złożoną przysięgą. Bądźcie dobrymi policjantami, codzienna służba niech daje Wam satysfakcję i uznanie tych, na rzecz których będziecie ją pełnić."

Funkcjonariusze musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. 19 policjantek i 24 policjantów, którzy dzisiaj ślubowali, służbę pełnić będą w komendach w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Augustowie, Grajewie, Hajnówce i Sejnach, a także w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku.

Podczas uroczystości kapelani podlaskiego garnizonu zostali odznaczeni brązowym Medalem za Zasługi dla Policji.

