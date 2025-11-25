Szkolenie służb na Jeziorze Wigry w ekstremalnych warunkach pogodowych Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj Na wodach Jeziora Wigry odbyło się specjalistyczne szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego oraz prowadzenia łodzi służbowych w trudnych warunkach atmosferycznych, także po zmroku. Wspólne ćwiczenia policjantów, strażaków, ratowników WOPR oraz strażników Wigierskiego Parku Narodowego pozwoliły na doskonalenie umiejętności oraz wymianę doświadczeń.

21 listopada 2025 roku na Jeziorze Wigry przeprowadzono intensywne ćwiczenia, których celem było podniesienie kompetencji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na wodzie. Uczestnicy trenowali nawigację, locję oraz manewrowanie łodziami w warunkach ograniczonej widoczności, mierząc się z ciemnością, zamgleniem oraz opadami deszczu i śniegu. Ćwiczenia były okazją do praktycznego sprawdzenia współdziałania wielu służb podczas działań ratowniczych i interwencyjnych na wodzie. Dzięki realistycznym warunkom każdy uczestnik mógł nabyć nowe kompetencje i utrwalić wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, przy wsparciu instruktorów ratownictwa wodnego z Suwalskiego WOPR, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach oraz strażników Wigierskiego Parku Narodowego.