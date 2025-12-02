Rozbita grupa przestępcza zajmująca się handlem narkotykami Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj 12 osób zatrzymanych, ponad 31 kilogramów zabezpieczonych narkotyków o łącznej wartości czarnorynkowej blisko 1 540 000 złotych to wynik pracy podlaskich policjantów, którzy rozbili grupę przestępczą trudniącą się handlem narkotykami. Wszyscy usłyszeli zarzuty handlu, w tym część z nich wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. 8 z zatrzymanych usłyszało także udziału w grupie przestępczej, w tym 4 w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. 8 osób decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych. Za te przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Intensywne działania podlaskich policjantów doprowadziły do zlikwidowania grupy przestępczej i zapobiegły wprowadzeniu do obrotu na terenie kraju ponad 31 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych o łącznej wartości czarnorynkowej blisko 1 540 000 złotych. Podczas prowadzonych czynności mundurowi zabezpieczyli również mienie na kwotę 60 000 zł. Na początku roku funkcjonariusze zwalczający przestępczość narkotykową z komendy wojewódzkiej wpadli na trop działającej w Białymstoku grupy przestępczej, trudniącej się handlem narkotykami. Policjanci ustalili, że w grupie działają zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Pierwsza osoba została zatrzymana w mieszkaniu, w którym w zamrażalniku i szafkach mundurowi znaleźli blisko 420 gramów amfetaminy, blisko 60 gramów 3-CMC oraz ponad 14 gramów ziela konopi innych niż włókniste. Mężczyzna usłyszał zarzut handlu narkotykami i na 3 miesiące trafił do aresztu. Drugi zatrzymany wpadł w ręce mundurowych na jednym z białostockich osiedli. W mieszkaniu zatrzymanego, w pomieszczeniach gospodarczych i garażu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 25 kilogramów amfetaminy, blisko 5 kilogramów 3-CMC, ponad 5 gramów kokainy i ponad 800 gramów ziela konopi innych niż włókniste, litr płynnej amfetaminy, a także broń palną bez wymaganego zezwolenia - rewolwer oraz 26 sztuk amunicji. Zatrzymany usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, posiadania narkotyków oraz posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Następne 10 osób zostało zatrzymane po kilku miesiącach intensywnej pracy operacyjnej. Tym razem w ręce mundurowych wpadły także 2 kobiety. Była to realizacja funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej w Białymstoku z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego przy wsparciu kontrterrorystów z Białegostoku, Lublina, Olsztyna i Warszawy. Wówczas policjanci weszli do 13 różnych lokali na terenie województwa podlaskiego. Przeszukali mieszkania i samochody, zabezpieczając między innymi telefony komórkowe, laptopy, notesy, pieniądze oraz różnego rodzaju środki odurzające i substancje psychotropowe. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym także znacznych ilości oraz udziału w grupie przestępczej, w tym 4 osoby w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. 6 z zatrzymanych osób decyzją sądu trafiło na 3 miesiące do aresztu. Wszyscy są mieszkańcami województwa podlaskiego. Za te przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.