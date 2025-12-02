Rozbita grupa przestępcza zajmująca się handlem narkotykami - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Rozbita grupa przestępcza zajmująca się handlem narkotykami

Data publikacji 02.12.2025
Powrót
Drukuj

12 osób zatrzymanych, ponad 31 kilogramów zabezpieczonych narkotyków o łącznej wartości czarnorynkowej blisko 1 540 000 złotych to wynik pracy podlaskich policjantów, którzy rozbili grupę przestępczą trudniącą się handlem narkotykami. Wszyscy usłyszeli zarzuty handlu, w tym część z nich wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. 8 z zatrzymanych usłyszało także udziału w grupie przestępczej, w tym 4 w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. 8 osób decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych. Za te przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Intensywne działania podlaskich policjantów doprowadziły do zlikwidowania grupy przestępczej i zapobiegły wprowadzeniu do obrotu na terenie kraju ponad 31 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych o łącznej wartości czarnorynkowej blisko 1 540 000 złotych. Podczas prowadzonych czynności mundurowi zabezpieczyli również mienie na kwotę 60 000 zł. Na początku roku funkcjonariusze zwalczający przestępczość narkotykową  z komendy wojewódzkiej wpadli na trop działającej w Białymstoku grupy przestępczej, trudniącej się handlem narkotykami. Policjanci ustalili, że w grupie działają zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Pierwsza osoba została zatrzymana w mieszkaniu, w którym w zamrażalniku i szafkach mundurowi znaleźli blisko 420 gramów amfetaminy, blisko 60 gramów 3-CMC oraz ponad 14 gramów ziela konopi innych niż włókniste. Mężczyzna usłyszał zarzut handlu narkotykami i na 3 miesiące trafił do aresztu. Drugi zatrzymany wpadł w ręce mundurowych na jednym z białostockich osiedli. W mieszkaniu zatrzymanego, w pomieszczeniach gospodarczych i garażu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 25 kilogramów amfetaminy, blisko 5 kilogramów 3-CMC, ponad 5 gramów kokainy i ponad 800 gramów ziela konopi innych niż włókniste, litr płynnej amfetaminy, a także broń palną bez wymaganego zezwolenia - rewolwer oraz 26 sztuk amunicji. Zatrzymany usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, posiadania narkotyków oraz posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Następne 10 osób zostało zatrzymane po kilku miesiącach intensywnej pracy operacyjnej. Tym razem w ręce mundurowych wpadły także 2 kobiety. Była to realizacja funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej w Białymstoku z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego przy wsparciu kontrterrorystów z Białegostoku, Lublina, Olsztyna i Warszawy. Wówczas policjanci weszli do 13 różnych lokali na terenie województwa podlaskiego. Przeszukali mieszkania i samochody, zabezpieczając między innymi telefony komórkowe, laptopy, notesy, pieniądze oraz różnego rodzaju środki odurzające i substancje psychotropowe. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym także znacznych ilości oraz udziału w grupie przestępczej, w tym 4 osoby w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. 6 z zatrzymanych osób decyzją sądu trafiło na 3 miesiące do aresztu. Wszyscy są mieszkańcami województwa podlaskiego. Za te przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

  • zabezpieczone środki odurzające
  • zabezpieczone środki odurzające
  • zabezpieczone środki odurzające
  • zabezpieczone środki odurzające
  • zabezpieczone środki odurzające
  • zabezpieczone środki odurzające
  • zabezpieczone środki odurzające
  • zabezpieczone środki odurzające
  • zabezpieczone środki odurzające
  • zabezpieczone środki odurzające
  • zabezpieczone środki odurzające
  • zabezpieczone środki odurzające
  • przeszukanie i zatrzymanie osoby
  • przeszukanie i zatrzymanie osoby
  • przeszukanie i zatrzymanie osoby
  • przeszukanie i zatrzymanie osoby
  • przeszukanie i zatrzymanie osoby
  • przeszukanie i zatrzymanie osoby
  • przeszukanie i zatrzymanie osoby
  • przeszukanie i zatrzymanie osoby
  • przeszukanie i zatrzymanie osoby
  • przeszukanie i zatrzymanie osoby
  • przeszukanie i zatrzymanie osoby
  • przeszukanie i zatrzymanie osoby
  • przeszukanie i zatrzymanie osoby
  • przeszukanie i zatrzymanie osoby
  • przeszukanie i zatrzymanie osoby

Opis filmu: policjanci podczas zatrzymań i zatrzymane środki odurzające

Powrót na górę strony