19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE Data publikacji 05.12.2025 Powrót Drukuj 3218 policjantów liczy, po dzisiejszym ślubowaniu, garnizon podlaski. Jest to rekordowy wynik zatrudnienia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który od lat nie był tak wysoki. Tym razem szeregi podlaskiej policji zasiliło 19 nowych funkcjonariuszy, którzy złożyli ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dzisiejszy dzień był dla nich początkiem odpowiedzialnej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu.

Rotę ślubowania od policjantów przyjął Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski, w obecności zastępcy, I Wicewojewody Podlaskiego Pawła Krutula, dowódców, kadry kierowniczej komendy, przedstawicieli związków zawodowych oraz kapelana Policji. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością najbliżsi policjantów.

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania - „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Witając ślubujących w szeregach podlaskiego garnizonu Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski powiedział: „(...) służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej to honor i zaszczyt. To przywilej, a także obowiązek stać zawsze po stronie prawa (...) serdecznie wam gratuluję i wydaje dziś pierwsze polecenie służbowe - bądźcie dobrymi policjantami (...)".

Funkcjonariusze musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. 6 policjantek i 13 policjantów, którzy dzisiaj ślubowali, służbę pełnić będą w komendach w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Sejnach, Sokółce a także w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku.

