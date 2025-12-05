19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE

Data publikacji 05.12.2025
Powrót
Drukuj

3218 policjantów liczy, po dzisiejszym ślubowaniu, garnizon podlaski. Jest to rekordowy wynik zatrudnienia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który od lat nie był tak wysoki. Tym razem szeregi podlaskiej policji zasiliło 19 nowych funkcjonariuszy, którzy złożyli ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dzisiejszy dzień był dla nich początkiem odpowiedzialnej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu.

Rotę ślubowania od policjantów przyjął Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski, w obecności zastępcy, I Wicewojewody Podlaskiego Pawła Krutula, dowódców, kadry kierowniczej komendy, przedstawicieli związków zawodowych oraz kapelana Policji. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością najbliżsi policjantów.

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania - „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Witając ślubujących w szeregach podlaskiego garnizonu Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski powiedział: „(...) służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej to honor i zaszczyt. To przywilej, a także obowiązek stać zawsze po stronie prawa (...) serdecznie wam gratuluję i wydaje dziś pierwsze polecenie służbowe - bądźcie dobrymi policjantami (...)".

Funkcjonariusze musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. 6 policjantek i 13 policjantów, którzy dzisiaj ślubowali, służbę pełnić będą w komendach w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Sejnach, Sokółce a także w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku. 

3218 policjantów liczy, po dzisiejszym ślubowaniu, garnizon podlaski. Jest to rekordowy wynik zatrudnienia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który od lat nie był tak wysoki.

  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • ślubowanie
  • ślubowanie
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • ślubowanie
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • ślubowanie
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • ślubowanie
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • ślubowanie
  • ślubowanie
  • ślubowanie
  • ślubowanie
  • ślubowanie
  • ślubowanie
  • ślubowanie
  • ślubowanie
  • ślubowanie
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
  • 19 PODLASKICH POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE
Powrót na górę strony