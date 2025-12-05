Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Data publikacji 05.12.2025 Powrót Drukuj Członkowie i podopieczni Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach spotkali się na wspólnej Wigilii. W spotkaniu wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Mariusz Kryszkowski oraz członkowie i pełnomocnicy fundacji. Były życzenia, łamanie opłatkiem i prezenty.

Członkowie i podopieczni Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach po raz kolejny spotkali się na wspólnej Wigilii. Tegoroczną uroczystość rozpoczął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Mariusz Kryszkowski życząc, aby Święta Bożego Narodzenia były nie tylko czasem spokoju, ale i nadziei. Głos zabrali też członkowie i pełnomocnicy fundacji, dołączając się do życzeń, a kapelani podlaskiej policji poświęcili opłatki. Uczestnicy spotkania łamali się wigilijnym opłatkiem, życząc sobie spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. W wigilii uczestniczyli także: prezes Fundacji młodszy inspekter w stanie spoczynku Irena Zając, wiceprezes zarządu młodszy inspektor Barbara Żebrowska, wiceprzewodniczący rady Fundacji nadinspektor w stanie spoczynku Władysław Padło, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Edyta Łapińska oraz pełnomocnik ds. kontaktów z Fundacją Jolanta Jasińska.

Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe oraz stypendia i inną pomoc związaną z edukacją podopiecznych, a także dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji podopiecznych fundacji. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę - z jednej strony dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same.

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym, zachęcamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, KRS 0000101309. Serdecznie dziękujemy za każdą formę wspierania tej działalności.