Pożegnanie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

Po ponad trzech dekadach służby i pracy na rzecz bezpieczeństwa oraz rozwoju podlaskiego garnizonu Policji ze stanowiskiem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku żegna się magister inżynier Sławomir Wilczewski, który przechodzi na zasłużoną emeryturę. Z tej okazji w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Kamila Borkowskiego, I-go Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektora Krzysztofa Woźniewskiego i Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektora Mariusza Kryszkowskiego. Swoją obecnością zaszczycili również byli komendanci wojewódzcy Policji w Białymstoku nadinspektor w stanie spoczynku Igor Parafieniuk i inspektor w stanie spoczynku Roman Popow. W uroczystości wzięli udział naczelnicy: Zarządu W Białymstoku CBŚP młodszy inspektor Bartosz Orłowski, Zarządu w Białymstoku CBZC młodszy inspektor Tomasz Haraburda oraz naczelnik wydziału w Białymstoku BSWP komisarz Paulina Kondrusiewicz. W uroczystej zbiórce uczestniczyli również przedstawiciele związków zawodowych: Krzysztof Wierzbicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego, Zdzisław Makowski - Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu NSZZ Pracowników Policji, Edyta Łapińska - Przewodnicząca Województwa Podlaskiego Związku Zawodowego Policyjna Solidarność, kapelani podlaskiej policji, komendanci miejscy i powiatowi województwa podlaskiego, dowódcy, a także kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz pracownicy policji.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku magister inżynier Sławomir Wilczewski swoją drogę zawodową związał z podlaskim garnizonem 1 grudnia 1993 roku, rozpoczynając pracę na stanowisku starszego asystenta w Wydziale Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Kolejne lata przynosiły nowe wyzwania, które potwierdzały jego wysokie kompetencje organizacyjne i menedżerskie. 1 sierpnia 1998 roku objął stanowisko kierownika zespołu w Wydziale Zaopatrzenia, a od 1 października 1999 roku pełnił funkcję dyrektora Gospodarstwa Pomocniczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Zwieńczeniem tej drogi zawodowej było powołanie, 1 marca 2007 roku, na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, które piastował nieprzerwanie przez niemal 19 lat, nadzorując pion logistyczny. Okres ten był czasem intensywnego rozwoju podlaskiego garnizonu. Zostały zrealizowane liczne inwestycje, przeprowadzone modernizacje infrastruktury oraz wzmocniony potencjał logistyczny i organizacyjny jednostek oraz komórek organizacyjnych Policji. Przez 11 727 dni pracy komendant z pełnym zaangażowaniem, wiedzą merytoryczną i otwartością realizował powierzone zadania, budując pozytywny wizerunek formacji. Jego dorobek został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Otrzymał Srebrny i Złoty Medal za Długoletnią Służbę, a także Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Policji. Po 32 latach, 1 miesiącu i 9 dniach pracy na rzecz Policji Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Sławomir Wilczewski kończy pracę i przechodzi na zasłużoną emeryturę. To moment podziękowań za wieloletnie zaangażowanie, profesjonalizm oraz wkład w rozwój i sprawne funkcjonowanie podlaskiego garnizonu.