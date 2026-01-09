NIEBEZPIECZNY MANEWR KIEROWCY AUTOBUSU Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj Kamera radiowozu grupy SPEED nagrała niebezpieczny manewr wykonany przez kierowcę autobusu. Wyprzedzał pojazd, gdy dojeżdżał do wierzchołka wzniesienia. 57- letni mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych, a jego konto zasiliło 10 punktów.

Policjanci z podlaskiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli autobus, którego kierowca wykonał niebezpieczny manewr wyprzedzania. W miejscowości Szaciłówka, w powiecie sokólskim, kamera nieoznakowanego radiowozu nagrała kierowcę, jak wyprzedzał pojazd dojeżdżając do wierzchołka wzniesienia. 57 - latek zakończył manewr tuż przed jadącym z naprzeciwka samochodem. Za popełnione wykroczenie obywatel Litwy został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych, a jego konto zasiliło 10 punktów.

Przestrzegamy wszystkich kierowców przed pośpiechem na drodze. Należy jeździć bezpiecznie, z prędkością dostosowaną do panujących warunków, natężenia ruchu i pogody. Apelujemy o jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem.