NIEBEZPIECZNY MANEWR KIEROWCY AUTOBUSU - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

NIEBEZPIECZNY MANEWR KIEROWCY AUTOBUSU

Data publikacji 09.01.2026
Powrót
Drukuj

Kamera radiowozu grupy SPEED nagrała niebezpieczny manewr wykonany przez kierowcę autobusu. Wyprzedzał pojazd, gdy dojeżdżał do wierzchołka wzniesienia. 57- letni mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych, a jego konto zasiliło 10 punktów.

  • zdjęcie z videorejestratora widoczne są pojazdy na drodze

Policjanci z podlaskiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli autobus, którego kierowca wykonał niebezpieczny manewr wyprzedzania. W miejscowości Szaciłówka, w powiecie sokólskim, kamera nieoznakowanego radiowozu nagrała kierowcę, jak wyprzedzał pojazd dojeżdżając do wierzchołka wzniesienia. 57 - latek zakończył manewr tuż przed jadącym z naprzeciwka samochodem. Za popełnione wykroczenie obywatel Litwy został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych, a jego konto zasiliło 10 punktów. 

Przestrzegamy wszystkich kierowców przed pośpiechem na drodze. Należy jeździć bezpiecznie, z prędkością  dostosowaną do panujących warunków, natężenia ruchu i pogody. Apelujemy o jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem.

Opis filmu: nagranie z videorejestratora pojazdy jadą po drodze, autobus wykonuje manewr wyprzedzania

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.98 MB)

Powrót na górę strony