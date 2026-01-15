NOWI FUNKCJONARIUSZE W SZEREGACH PODLASKIEJ POLICJI Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą wypowiedziało dziś 19 policjantów. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski przywitał młodych funkcjonariuszy, życząc im satysfakcji z pełnionej służby. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po którym trafią do Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a także do komend w Suwałkach, Augustowie, Hajnówce, Sejnach, Sokółce i Zambrowie.

W Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania od policjantów przyjął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektora Mariusza Kryszkowskiego, I Wicewojewody Podlaskiego Pawła Krutula, dowódców, kadry kierowniczej komendy, przedstawicieli związków zawodowych oraz kapelanów Policji. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością również najbliżsi policjantów.

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania - „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Witając ślubujących w szeregach podlaskiego garnizonu I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski powiedział: „(...) służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej to honor i zaszczyt. To przywilej, a także obowiązek stać zawsze po stronie prawa (...) serdecznie wam gratuluję i wydaje dziś pierwsze polecenie służbowe - bądźcie dobrymi policjantami (...)".

Funkcjonariusze musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. 7 policjantek i 12 policjantów, którzy dzisiaj ślubowali, służbę pełnić będą w komendach w Suwałkach, Augustowie, Hajnówce, Sejnach, Sokółce, Zambrowie, a także w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku.

W trakcie uroczystości w ramach kampanii " Pamiętamy o poległych funkcjonariuszach" symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć poległych policjantów, którzy oddali życie w służbie innym.

Rok 2025 był rekordowy pod względem przyjęć jak i również złożonych podań. W ubiegłym roku szeregi podlaskiej policji zasiliło 327 funkcjonariuszy i 1120 osób aplikowało do służby.