LABORATORIUM NARKOTYKOWE ZLIKWIDOWANE, BLISKO 720 KILOGRAMÓW SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWEJ O WARTOŚCI BLISKO 36 MILIONÓW ZŁOTYCH NIE TRAFI NA RYNEK Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci zlikwidowali laboratorium wytwarzające narkotyki i zatrzymali 3 mężczyzn trudniących się tym procederem. Mundurowi zabezpieczyli łącznie blisko 720 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości prawie 36 milinów złotych. W mieszkaniu jednego z mężczyzn policjanci znaleźli także nielegalną bron alarmową i amunicję. Cała trójka usłyszała już zarzuty wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowej, a jeden z nich dodatkowo posiadania broni alarmowej i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Sąd zadecydował o ich aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Moniek przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zlikwidowali laboratorium, w którym produkowane były narkotyki i zatrzymali do tego procederu 3 mężczyzn. Mundurowi w pomieszczeniach domu, gdzie odbywała się produkcja, znaleźli pojemniki z cieczą służącą do produkcji narkotyku jak i gotowy do sprzedaży produkt. Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 720 kilogramów narkotyku, który po wstępnym badaniu okazał się tzw. kryształem, zarówno w formie płynnej jak i krystalicznej. Gdyby środek ten trafił na czarny rynek stanowiłby około 720 tysięcy działek dealerskich o wartości prawie 36 milionów złotych. Jak ustalili policjanci zatrzymani mężczyźni zajmowali się produkcją narkotyku. Do pomieszczeń, w których odbywała się wytwórnia środka, wchodzili w maskach chroniących przed oparami chemicznymi. Dodatkowo funkcjonariusze zajmujący się sprawą w mieszkaniu jednego z mężczyzn znaleźli i zabezpieczyli nielegalnie posiadaną broń alarmową wraz z 41 sztukami amunicji. Cała trójka usłyszała już zarzuty wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowej, a jeden z nich dodatkowo zarzut posiadania borni alarmowej i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Prokurator wystąpił o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu wszyscy trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.