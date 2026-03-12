Uczniowie klas policyjnych z wizytą w Komendzie Głównej Policji Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj Kadeci oddziału o profilu mundurowym oraz klas policyjnych, odwiedzili Komendę Główną Policji. Ta wyjątkowa wizyta była główną nagrodą za udział w konkursie „Na sportowo z czystą głową” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Laureaci odebrali puchary Komendanta Głównego Policji oraz pamiątkowe upominki. Uczniowie zwiedzili siedzibę Komendy Głównej Policji oraz oddali hołd poległym policjantom przy Obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” i Tablicą Pamięci. Była to również doskonała okazja do spotkania z funkcjonariuszami Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji i zobaczenia ekspozycji poświęconej historii i tradycji Policji Państwowej, a także wystaw związanych z ubiegłorocznym jubileuszem 100. Rocznicy Powołania Policji Kobiecej.

Uczniowie pierwszych klas Oddziału o profilu mundurowym z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego MANS w Łomży oraz klas policyjnych z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku i Zespołu Szkół nr 2 w Grajewie na długo zapamiętają wizytę w Komendzie Głównej Policji. Ta wyjątkowa i niecodzienna wizyta była nagrodą dla laureatów konkursu „Na sportowo z czystą głową” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Marka Boronia. Niezwykle ważnym momentem wizyty w Komendzie Głównej Policji było uroczyste spotkanie, podczas którego Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji inspektor Michał Zugaj wraz z zastępcą – inspektor Iwoną Kuc, wręczyli laureatom puchary Komendanta Głównego Policji oraz pamiątkowe upominki. Ten symboliczny element w jubileuszowym roku 100-lecia Sportu w Policji był wyrazem uznania dla zaangażowania uczniów w rywalizację sportową, a także podkreśleniem znaczenia inicjatyw promujących aktywność fizyczną i odpowiedzialne postawy wśród młodych ludzi.

Uczniowie i ich opiekunowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o historii i organizacji Policji Państwowej podczas spotkania z funkcjonariuszami Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji. W trakcie zwiedzania siedziby wydziału młodzież poznała bogatą historię naszej formacji, obejrzała liczne eksponaty oraz wysłuchała prelekcji o najważniejszych wydarzeniach i postaciach, które zapisały się na kartach historii formacji. Wizyta w muzeum była nie tylko żywą lekcją historii, ale również okazją do lepszego zrozumienia roli i znaczenia Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom. Ekspozycje poświęcone historii i tradycji Policji Państwowej, a także wystawa związana z jubileuszem 100. Rocznicy Powołania Policji Kobiecej cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Niezwykle wymownym momentem wizyty w Komendzie Głównej Policji było oddanie hołdu poległym policjantom. Przy Obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz Tablicy Pamięci poświęconej poległym w służbie policjantom, uczniowie wraz z opiekunami i funkcjonariuszami, uczcili Ich pamięć symboliczną Minutą Ciszy i zapalili znicze.

Dla uczniów była to pierwsza wizyta w Komendzie Głównej Policji oraz okazja zobaczenia z bliska miejsca, w którym zapadają ważne decyzje dotyczące funkcjonowania Polskiej Policji. Ciekawe spotkania, liczne atrakcje oraz cenne doświadczenia z pewnością na długo pozostaną w ich pamięci.