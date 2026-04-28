Szkolenie strzeleckie SPKP w warunkach ograniczonej widoczności Data publikacji 28.04.2026

Kilkunastu operatorów Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z całej Polski wzięło udział w specjalistycznym szkoleniu strzeleckim, obejmującym działania w warunkach ograniczonej widoczności, w tym z wykorzystaniem noktowizji. To pierwsza edycja projektu „Partnerstwo w bezpieczeństwie – poprawa współdziałania instytucji publicznych w sytuacji kryzysowej" współfinansowany z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021–2027 wzmacniającego współpracę służb w sytuacjach kryzysowych.

W dniach 20–24 kwietnia 2026 roku odbyło się pierwsze z dwóch edycji szkolenie realizowane w ramach projektu „Partnerstwo w bezpieczeństwie – poprawa współdziałania instytucji publicznych w sytuacji kryzysowej”. Współfinansowany jest z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021–2027 realizowany przez lidera tj. Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu i Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Wartość projektu to: 2 576 552,51 PLN, a wartość dofinansowania to: 1 932 414,37 PLN. Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie skuteczności współdziałania służb w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego na obiektach istotnych dla bezpieczeństwa państwa oraz wzmocnienie potencjału jednostek kontrterrorystycznych Policji ściany wschodniej i województw ościennych podczas prowadzenia działań bojowych, w tym działań kontrterrorystycznych związanych z sytuacją kryzysową.

Funkcjonariusze SPKP z Białegostoku, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Radomia oraz z Wydziału Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej szkolili się z zakresu strzelania w warunkach ograniczonej widoczności. W sytuacjach takich jak noc, mgła czy dym, operator musi precyzyjnie i efektywnie rozpoznawać wyznaczone cele i skutecznie prowadzić ogień. Wykorzystując przy tym nie tylko wzrok, ale i inne zmysły, techniki oraz sprzęt potrzebny do prowadzenia działań w trudnych warunkach oświetleniowych takich jak noktowizja. Brak takiego szkolenia może prowadzić do błędów i nieprzewidzianych rezultatów w sytuacjach wysokiego ryzyka i działania pod presją. Wyszkolony operator ma większą pewność siebie i umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach, co może uratować życie zarówno jemu jak i innym.