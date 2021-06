PODLASKI POLICJANT MISTRZEM POLSKI W BRAZYLIJSKIM JIU-JITSU Data publikacji 17.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji został dwukrotnym Mistrzem Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu w dwóch formułach Gi i No Gi. Zawody odbyły się w Mińsku Mazowieckim i wzięło w nich udział około 400 zawodników. To kolejne zwycięstwo podlaskiego policjanta.

W sobotę w Mińsku Mazowieckim odbyły się I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu Gi i No Gi . W zawodach wzięło udział około 400 zawodników z różnych służb mundurowych. Wśród nich znalazł się również policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Podlaski policjant wystartował w zawodach w kategorii do 94,3 kilogramów master III niebieskie pasy w kimonach oraz do 91,5 kilogramów master III niebieskie pasy bez kimon.

Nasz policjant Artur zdobył dwa pierwsze miejsca. Tym samym zdobył tytuł Mistrza Polski Służb Mundurowych. To nie pierwsze zwycięstwa podlaskiego policjanta mimo, że BJJ zaczął trenować zaledwie kilka lat temu. Artur w przeszłości stawał również na podium w Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski czy Mistrzostwach Europy.

Brazylijskie jiu-jitsu to brazylijski sport walki wywodzący się z ju-jitsu, zapasów i judo, który wyróżnia się naciskiem na walkę w parterze. Wymaga ona od zawodnika dużej sprawności. Dominują w niej dźwignie, duszenia oraz inne techniki unieruchamiania przeciwnika. Stosuje się też rzuty mające na celu sprowadzenie przeciwnika do parteru. Chwyty w parterze często wykonuje się nogami poprzez zahaczenie lub objęcie części ciała przeciwnika.