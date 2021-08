„BEZPIECZNY PRZEJAZD” NA PODLASIU Data publikacji 13.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj ponad 140 podlaskich policjantów z lądu i powietrza sprawdzało jak zachowują się kierowcy na przejazdach kolejowych. Jednocześnie mundurowi wspólnie z przedstawicielami Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku oraz Straży Ochrony Kolei promowali bezpieczne zachowania w rejonach przejazdów kolejowych. Policjanci ujawnili blisko 700 wykroczeń, z czego prawie 250 dotyczyło niestosowania się do znaku STOP, a 4 do sygnalizacji świetlnej.

Przejazdy kolejowe to miejsca, gdzie należy zachować szczególną ostrożność. Zdarzenia drogowe, do których na nich dochodzi najczęściej są tragiczne w skutkach. Dlatego ponad 140 podlaskich policjantów wspólnie z pracownikami Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku i funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei kolejny raz sprawdzali czy uczestnicy ruchu drogowego stosują się do przepisów i bezpiecznie przejeżdżają przez przejazd kolejowy. W trosce o ich bezpieczeństwo mundurowi reagowali na wszelkie nieprawidłowości. Funkcjonariusze ujawnili 682 wykroczenia, z czego blisko 250 dotyczyła niestosowania się do znaku STOP, a 4 do sygnalizacji świetlnej. Na przejeździe w gminie Sztabin wpadł też nietrzeźwy kierowca. 51-latek wsiadł za kierownicę opla mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze każdemu z kierowców przypominali, że zawsze należy zachować szczególną ostrożność przejeżdżając przez przejazd kolejowy, rozejrzeć się i upewnić czy bezpiecznie możemy przez niego przejechać. Dotyczy to zarówno tych strzeżonych przejazdów, jak i tych niestrzeżonych. Przestrzegali również przed niestosowaniem się do znaku STOP i sygnalizacji świetlnej oraz omijaniem zapór na przejazdach kolejowych. Zachowania kierowców i pieszych policjanci z grupy Speed obserwowali również z powietrza. Oko kamery ich drona zarejestrowało wiele nieprawidłowości między innymi niestosowanie się do znaku STOP.

Chwila nieostrożności, zniecierpliwienie, czy też pośpiech może nas kosztować zdrowie lub nawet życie. Pośpiech, ignorancja, brawura i brak rozsądku – to najwięksi zabójcy na torach. Tarczą chroniącą kierowców przed nieszczęściem jest szczególna ostrożność, stosowanie się do obowiązujących przepisów i odpowiedzialność za siebie i innych. Tego typu przedsięwzięcia wpływają na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych i walczą o to, co najcenniejsze – ludzie zdrowie i życie, dlatego będą kontynuowane w przyszłości.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 19.42 MB)