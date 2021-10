Sportowe sukcesy podlaskiego policjanta Data publikacji 18.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Podlaski policjant zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej stanął na najwyższych podiach kolejnych zawodów w brazylijskim jiu-jitsu. Tylko w ostatni weekend zdobył tytuł Wicemistrza Polski podczas XVII Mistrzostw Polski, które odbyły się w Warszawie. To nie jedyny sukces podlaskiego policjanta, który trenuje brazylijskie jiu-jitsu zaledwie od kilku lat.

Podlaski policjant zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej dodał do swojej kolekcji kolejne medale. Jeszcze we wrześniu stanął na najwyższym szczeblu podium w XVIII Pucharze Polski w brazylijskim jiu-jitsu w Koninie. Okazał się bezkonkurencyjny w swojej kategorii Masters do 94 kilogramów. Artur nie dał szans rywalom zwyciężając we wszystkich pojedynkach. To nie jedyny sukces podlaskiego policjanta, który trenuje brazylijskie jiu-jitsu zaledwie od kilku lat.Tydzień temu w Mińsku Mazowieckim w XII Turnieju No GI Fight Grappler stanął na najwyższym szczeblu podium. Natomiast w ostatni weekend po ciężkich stoczonych pojedynkach Artur wywalczył drugie miejsce. Tym samym zdobył tytuł Wicemistrza Polski w XVII Mistrzostwach Polski BJJ w Warszawie. Artur w przeszłości stawał również na podium w Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski czy Mistrzostwach Europy.

Brazylijskie jiu-jitsu to brazylijski sport walki wywodzący się z ju-jitsu, zapasów i judo, który wyróżnia się naciskiem na walkę w parterze. Wymaga ona od zawodnika dużej sprawności. Dominują w niej dźwignie, duszenia oraz inne techniki unieruchamiania przeciwnika. Stosuje się też rzuty mające na celu sprowadzenie przeciwnika do parteru. Chwyty w parterze często wykonuje się nogami poprzez zahaczenie lub objęcie części ciała przeciwnika.