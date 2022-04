Dziś rozpoczynamy kampanię społeczną „Nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać”. To 8 autentycznych historii opowiedzianych przez mieszkańców województwa podlaskiego, którzy padli ofiarami oszustów. Te historie zdarzyły się naprawdę. Do jednej z mieszkanek Białegostoku zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Powiedział, że jej córka spowodowała śmiertelny wypadek i potrzebne są pieniądze, aby nie poszła do więzienia. Kobieta przekazała kosztowności o wartości blisko 120 tysięcy złotych obcemu mężczyźnie, który przyszedł do jej domu. Kolejna osoba opowiedziała o oszustwie podczas inwestycji. Odezwał się do niej konsultant, który przesłał link. Mężczyzna kliknął i stracił kilkadziesiąt tysięcy złotych. Natomiast mieszkanka powiatu grajewskiego opowiedziała historię jak zadzwonił do niej policjant. Powiedział, że rozpracowuje grupę przestępczą, która chce ukraść jej pieniądze. Był tak wiarygodny, że przekazałam mu ponad 100 tysięcy złotych. To tylko niektóre relacje osób, które uwierzyły w historie usłyszane w słuchawce, czy też padły ofiarami internetowych oszustów. Z mieszkańcami naszego województwa rozmawiali podlascy policjanci i dziennikarz Polskiego Radia Białystok. Ich relacje można usłyszeć na radiowej antenie. Wszystko po to, aby kolejne osoby nie dały się oszukać. Doświadczenie tych, którzy już stracili niejednokrotnie oszczędności całego życia są bezcenne i dają sporo cennych wskazówek na temat mechanizmów działania oszustów.

Od 7 kwietnia przez osiem kolejnych czwartków o 7:20 i 15:20 w Polskim Radiu Białystok będzie można usłyszeć autentyczne historie opowiedziane przez oszukanych mieszkańców różnych podlaskich miejscowości – tych mniejszych i większych. Bo oszustwa dotyczą każdego, bez względu na wiek i pochodzenie. To emocjonalne relacje tych, którzy zaufali przestępcom tylko dlatego, że chcieli chronić swoich bliskich i oszczędności.