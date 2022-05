WYJĄTKOWA UROCZYSTOŚĆ KU CZCI POLEGŁYCH FUNKCJONARIUSZY PODLASKIEJ POLICJI

Dziś, w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbył się wyjątkowy koncert. Jest to inicjatywa Fundacji „Pomagamy i Pamiętamy” imienia Andrzeja Radzickiego, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz Podlaskiej Policji. Uroczystość zorganizowano ku czci funkcjonariuszy Policji, którzy wypełniając słowa policyjnej przysięgi, zapłacili najwyższą cenę za wolność ojczyzny. Słuchając wzniosłego widowiska "Początki Podlaskiej Policji, czyli rzecz o Ojczyzny ratowaniu", wspominaliśmy pamięć poległych policjantów, w tym również funkcjonariuszy spoczywających na cmentarzu w Bielsku Podlaskim, między innymi posterunkowych - Adama Borzyma, Adama Ostaszewskiego oraz Michała Klimaszewskiego, a także starszego posterunkowego Stanisława Karbowskiego. Warto podkreślić, że wnuczka starszego posterunkowego Stanisława Karbowskiego była obecna dziś z nami, podczas koncertu. To między innymi dzięki jej staraniom i osobistemu zaangażowaniu, pamięć o poległych policjantach z Bielska Podlaskiego jest nadal żywa. Jeśli chodzi o koncert, była to historia nastoletniego Antka spod Choroszczy, który w chwili zagrożenia niepodległości państwa, zaciągnął się do Dywizjonu Husarów Śmierci i wziął udział w walkach niepodległościowych. Dzisiejszy koncert jest więc jednym, wielkim wspomnieniem historii ludzi walczących za Ojczyznę. Za sprawą widowiska, przeplatanego szeregiem pieśni patriotycznych we współczesnych aranżacjach stworzonych przez pochodzącego z Ukrainy Maxa Fedorova - muzyka Opery i Filharmonii Podlaskiej, a wykonanych przez Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod batutą prof. dr hab. Wioletty Miłkowskiej, przy jednoczesnej choreografii Pani Karoliny Garbacik - zapewne uroczystość ta zapadnie w pamięci odbiorców na długie lata.

"Polska powstrzymała w owym czasie sowiecką nawałę (...), ta historia jest prawdziwa i wciąż żywa (...), liczymy na to, że Ukraina, która tak brutalnie została napadnięta też powstrzyma tą nawałę." - powiedział Szef podlaskiego garnizonu Policji. Podziękował również za zbiórkę ponad 26 tysięcy złotych na rzecz rodzin policyjnych z Ukrainy.

Podczas uroczystości, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej, wspólnie z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim i Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Robertem Szewcem, wręczyli również 13 osobom medale "Za zasługi dla Policji". Z kolei medale Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, z rąk Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Krzysztofa Wierzbickiego oraz wiceprzewodniczącego podinspektora Wojciecha Chocieja odebrało 7 osób. Całość dzisiejszego spotkania zamknął utwór "Modlitwa o pokój", który w obecnych czasach jest nad wyraz aktualny i wymowny.

Warto podkreślić, że dzisiejszy koncert nie zaistniałby, gdyby nie pomoc wielu osób. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do dr Artura Kosickiego - Marszałka Województwa Podlaskiego, Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku, Jana Bolesława Perkowskiego - Starosty Powiatu Białostockiego, Mariusza Dudzińskiego - Burmistrza Tykocina, Grzegorza Jakucia - Wójta Gminy Turośń Kościelna, Łukasza Maciejunasa - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Piotra Nalewajek - Nadleśniczego Nadleśnictwa Pomorze, Leszka Deca - Prezesa Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Zbigniewa Bohdziewicza - Dyrektora Regionu Bankowości Detalicznej w Białymstoku PKO BP oraz Wojciecha Tołkina - Żmijewskiego - Zastępcy Dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej. Dziękujemy również Łukaszowi Seweryńskiemu i Hubertowi Buharewiczowi za przygotowanie spektaklu, Maxowi Fedorov za stworzenie nowoczesnych aranżacji pieśni patriotycznych i całemu zespołowi instrumentalnemu za wykonanie utworów. Z kolei Markowi Gajewskiemu za konsultacje historyczne, prof. dr hab. Wiolettcie Miłkowskiej za przygotowanie chóru, Hubertowi Bajko za pomoc w przygotowaniu chóru, Karolinie Garbacik - za choreografię oraz Beacie Matyskiel Wojewódzkiej Komendant Ochotniczego Hufca Pracy za pomoc w organizacji profesjonalnych makijaży artystom. Specjalne podziękowania kierujemy również do mediów, w szczególności pragniemy podziękować Eugeniuszowi Szpakowskiemu - Dyrektorowi Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku, Wojciechowi Straszyńskiemu - Redaktorowi Naczelnemu Polskiego Radia Białystok, a także Adamowi Jakuciowi - Redaktorowi Naczelnemu „Kuriera Porannego” i „Gazety Współczesnej".