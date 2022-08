NOWI FUNKCJONARIUSZE W SZEREGACH PODLASKIEJ POLICJI Data publikacji 09.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą wypowiedziało dziś 23 policjantów. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc przywitał młodych funkcjonariuszy, życząc im satysfakcji z pełnionej służby i sukcesów zawodowych. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po którym trafią do podlaskich jednostek terenowych.

Dzisiaj w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania od policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc. W uroczystości udział wzięli: Komendant Miejski Policji w Białymstoku, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku wraz z Zastępcami, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego oraz kapelani podlaskich policjantów.

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty Ślubowania - „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Policjanci musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. W sierpniowym naborze w garnizonie podlaskim przyjęto 7 policjantek i 16 policjantów. Ślubujący dzisiaj policjanci służbę pełnić będą w trzech komendach miejskich oraz powiatowych: w Augustowie, Grajewie, Hajnówce, Siemiatyczach, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, a także w Oddziale Prewencji Policji.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wyróżnił dwoje białostockich policjantów, którzy uratowali życie nieprzytomnemu mężczyźnie. Mundurowi prowadzili resuscytację, aż do przyjazdu załogi karetki pogotowia. Chwilę później mężczyzna odzyskał funkcje życiowe i trafił do szpitala. To kolejne potwierdzenie, że ratowanie ludzkiego życia to nasz priorytet. Więcej informacji na temat interwencji policjantów w komunikacie Policjanci przybyli w porę i uratowali mężczyznę.