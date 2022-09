PODLASCY POLICJANCI KORZYSTAJĄ JUŻ Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZEGO SKANERA 3D

Policyjni technicy z garnizonu podlaskiego otrzymali najnowocześniejsze urządzenie do pracy na miejscu katastrof, zabójstw czy innych zdarzeń o charakterze kryminalnym. Skaner Z+F IMAGER 5016 przeznaczony jest do laserowego skanowania w technologii 3D. W krótkim czasie potrafi stworzyć precyzyjny, trójwymiarowy obraz, podając jego rzeczywistą skalę i temperaturę, co znacznie skraca czas oględzin.