NOWE RADIOWOZY TRAFIŁY DO PRZEWODNIKÓW PSÓW SŁUŻBOWYCH Z GARNIZONU PODLASKIEGO Data publikacji 01.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 6 nowych radiowozów marki Ford trafiło na wyposażenie przewodników psów służbowych z garnizonu podlaskiego. Pojazdy zostały przekazane w Dowspudze tuż przed szkoleniem czworonożnych funkcjonariuszy i ich przewodników. Zakup aut został sfinansowany z funduszy unijnych w ramach krajowego Programu "Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego". Całkowity koszt projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którego celem jest zakup sprzętu i szkolenia, to 1815000 złotych.

6 nowych radiowozów marki Ford Transit Connect trafiło na wyposażenie przewodników psów służbowych z garnizonu podlaskiego. Wielozadaniowe samochody wyposażone są w wysokoprężne silniki o pojemności 1.5 L i 120 KM . Radiowozy trafią do komend policji w Białymstoku, Suwałkach, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem, Bielsku Podlaskim i Sokółki.

Policjanci odebrali kluczyki do nowych aut tuż przed szkoleniem czworonożnych funkcjonariuszy i ich przewodników w Dowspudze. Zakup pojazdów był możliwy dzięki funduszom europejskim. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku realizuje projekt "Reagowanie w sytuacjach kryzysowych w tym o charakterze terrorystycznym" w ramach krajowego programu "Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego". Celem projektu jest zakup niezbędnego sprzętu i cykl szkoleń. Wszystko po to, aby skuteczniej reagować w nagłych sytuacjach kryzysowych. Całkowity koszt projektu to 1815000 złotych.

W Dowspudzie rozpoczęło się wczoraj także trzydniowe szkolenie przewodników psów służbowych z garnizonu podlaskiego. W trakcie zajęć policjanci wraz ze swoimi czworonożnymi funkcjonariuszami ćwiczyli taktykę i techniki poruszania się w budynkach w trakcie zagrożenia terrorystycznego oraz wykorzystania psa służbowego jako środka przymusu bezpośredniego w celu obezwładnienia niebezpiecznej osoby. W ćwiczeniach bierze udział 30 przewodników wraz z psami patrolowo-tropiącymi z województwa podlaskiego, którzy doskonalą swoje umiejętności pod czujnym okiem między innymi byłego dowódcy grupy przewodników psów bojowych w JW GROM.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.