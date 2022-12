ATAK TERRORYSTYCZNY NA BIAŁOSTOCKĄ SZKOŁĘ - POLICYJNE ĆWICZENIA "GRANIT" Data publikacji 09.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Podlascy policjanci po raz pierwszy zorganizowali na tak szeroką skalę ćwiczenia kontrterrorystyczne. W sytuacji kryzysowej związanej z aktywnym strzelcem, przetrzymywanymi zakładnikami i podłożonym ładunkiem wybuchowym, funkcjonariusze ćwiczyli miedzy innymi ewakuację rannych, działania bojowe czy wykorzystanie policyjnych psów służbowych. Policjanci mieli także okazję sprawdzić najnowszy sprzęt zakupiony z funduszy europejskich. Głównymi zadaniami mundurowych było właściwe przewidywanie i planowanie, efektywne współdziałanie oraz podejmowanie trafnych decyzji na każdym etapie operacji policyjnej, a także dowodzenie podległymi siłami w sytuacji zaistnienia zdarzeń kryzysowych. Ćwiczenia zakończyły Projekt „Reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym o charakterze terrorystycznym” realizowany w ramach Programu Krajowego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wartość projektu to 1815000 złotych.

Podlascy policjanci po raz pierwszy zorganizowali na tak szeroką skalę ćwiczenia kontr terrorystyczne. Mundurowi mieli za zadanie właściwie zaplanować, współdziałać i podejmować trafne decyzje na każdym etapie policyjnych działań w trzech sytuacjach kryzysowych: tzw. "aktywnego strzelca", przetrzymywania zakładników i groźby zdetonowania ładunku wybuchowego. Najpierw do jednej z białostockich szkół wtargnęło dwóch uzbrojonych w broń palną napastników, których celem było zabicie jak największej liczby uczniów i nauczycieli. Dochodzi do strzelaniny, w wyniku której jest wielu rannych. Po chwili na miejscu pojawiają się pierwsze patrole policji. Są to przewodnicy psów służbowych. Pierwszy z napastników zostaje obezwładniony przy użyciu służbowego psa. Drugi z przestępców otwiera ogień do interweniujących policjantów. Napastnik zostaje zastrzelony. Na miejsce docierają kolejne patrole policji. Funkcjonariusze zabezpieczają teren szkoły, okolicę i udzielają pierwszej pomocy rannym. Mundurowi ustalają, że wewnątrz budynku są jeszcze uzbrojeni napastnicy, którzy przetrzymują zakładników. Na miejsce przyjeżdżają policyjni negocjatorzy oraz funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku. Rozpoczyna się operacja policyjna. Policyjni negocjatorzy próbują nakłonić przestępców do poddania się i uwolnienia zakładników. Do akcji wkraczają kontrterroryści. Dochodzi do szturmu, podczas którego ranny zostaje jeden z napastników. Policjanci zatrzymują jeszcze dwóch terrorystów. Jeden z zakładników ma na sobie przyczepiony ładunek wybuchowy. Do akcji wkraczają policyjni pirotechnicy, którzy rozbrajają bombę. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń, które mają na celu doskonalenie policyjnych działań w sytuacjach kryzysowych o charakterze terrorystycznym i współdziałanie m.in. z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei oraz medykami z Ratowniczej Grupy "Nadzieja". Ćwiczenia nadzorował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Jacek Kumpiałowski.

Policyjne ćwiczenia zakończyły Projekt „Reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym o charakterze terrorystycznym” realizowany w ramach Programu Krajowego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie Porozumienia nr 105/PL/2021/FBW z dnia 26 lipca 2021 roku. Wartość projektu to 1815000 złotych. W ramach Projektu Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła dotychczas specjalistyczne szkolenia i ćwiczenia m.in. z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, szkoleń taktycznych i strzeleckich. Dzisiejsze ćwiczenia dowódczo-sztabowe dla funkcjonariuszy pionu prewencji KWP i KMP w Białymstoku oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku – z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym o charakterze terrorystycznym - zakończyły cykl szkoleń i ćwiczeń w ramach projektu. Policjanci otrzymali także m.in. 6 specjalistycznych radiowozów marki Ford Transit Connect, 30 kamizelek taktycznych dla przewodników psów służbowych, taką samą ilość kamizelek taktycznych dla psów służbowych, 20 defibrylatorów czy specjalistyczne wyposażenie policyjnego pododdziału kontrterrorystycznego w Białymstoku. Realizacja Projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu i współpracy policjantów i pracowników z wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku: Wydziału Sztab, Wydziału Prewencji, Wydziału Komunikacji Społecznej, Wydziału Transportu, Wydziału Zaopatrzenia Inwestycji i Remontów oraz Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku. Realizację projektu nadzorował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Jacek Kumpiałowski.

Dzień przed ćwiczeniami odbyła się służbowa odprawa, w trakcie której Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc podziękował wszystkim zaangażowanym w Projekt: „Reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym o charakterze terrorystycznym” za jego realizację. Szef podlaskich policjantów podkreślił, że dzięki takim przedsięwzięciom funkcjonariusze są zdecydowanie lepiej wyszkoleni i wyposażeni wykonując swoje ustawowe zadania. W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA Mariusz Kasprzyk, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP inspektor Piotr Kulesza, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Jacek Kumpiałowski oraz kadra kierownicza podlaskiej komendy.