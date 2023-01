Kolejne kontrole taxi w Białymstoku Data publikacji 14.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci drogówki wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Służby Celno-Skarbowej sprawdzali wczoraj stan techniczny pojazdów i uprawnienia kierowców wykonujących przewóz osób "na aplikację". To już kolejne tego typu działania na podlaskich drogach, gdzie policjanci kontrolują taksówki jeżdżące "na aplikację".

Policyjna akcja przeprowadzona została wspólnie z funkcjonariuszami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz Służby Celno-Skarbowej. Funkcjonariusze kontrolowali pojazdy, których kierowcy wykonywali przewóz osób "na aplikację". Kierowcy byli między innymi badani na zawartość alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze sprawdzali także uprawnienia do kierowania, wymagania licencyjne czy sposób przewożenia pasażerów. Mundurowi kontrolowali również stan techniczny pojazdów i ich wymagane wyposażenie.

W trakcie akcji służb, która trwała do późnych godzin wieczornych, policjanci skontrolowali ponad 90 pojazdów. W tym czasie funkcjonariusze ujawnili blisko 90 wykroczeń w ruchu drogowym dotyczących głównie niestosowania się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa czy braku wymaganego wyposażenia. Policjanci nałożyli na kierowców w sumie 54 mandaty karne, a w 32 przypadkach zastosowali pouczenia. Sporządzono również wniosek o ukaranie do sądu oraz zatrzymano 4 dowody rejestracyjne. Z kolei funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego w czterech przypadkach za naruszenie wymagań licencyjnych, braku dokumentów oraz braku wymaganych badań lekarskich i psychologicznych nałożyli kary administracyjne na łączną kwotę 28 tysięcy złotych. Dwie z nich otrzymał obywatel Tadżykistanu.

Podobne akcje służb będą kontynuowane i to w najbliższej przyszłości.