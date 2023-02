BEZPIECZNY PIESZY TO WIDOCZNY PIESZY Data publikacji 01.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj podlascy policjanci z drogówki zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych. To właśnie oni są najbardziej narażeni na negatywne skutki wypadków drogowych. W minionym roku osoby piesze uczestniczyły w 75 wypadkach drogowych, w których 15 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych.

Wczoraj, na drogach województwa podlaskiego, 180 policjantów ruchu drogowego zwracało szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych. Mundurowi obserwowali zachowania kierowców w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań i w miejscach, gdzie dochodziło do zdarzeń z udziałem pieszych. Funkcjonariusze sprawdzali, także czy piesi dbają o swoje bezpieczeństwo. Przypominali również kierowcom i pieszym, że bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od nich samych. Od tego czy zachowują szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych i pamiętają o zasadzie ograniczonego zaufania wobec siebie. Była to doskonała okazja do tego, aby przypomnieć pieszym o obowiązku noszenia odblasków po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Policjanci zachęcali do korzystania z nich także na wszystkich nieoświetlonych drogach w obszarze zabudowanym. Funkcjonariusze przez cały dzień ujawnili blisko 1100 wykroczeń, z czego niemal 700 zostało popełnionych przez kierowców, a ponad 370 przez pieszych. Wobec pieszych, kierujący popełnili 88 wykroczeń.

Podlascy policjanci kontrolując prędkość na drogach województwa podlaskiego skupili się głównie na okolicach przejść dla pieszych. To właśnie tam funkcjonariusze ujawnili niemal 300 przekroczeń prędkości. 4 kierowców straciło prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Jednym z nich była 29-letnia kobieta. Wpadła w oko policyjnego wideorejestratora przed 19 na Alei Niepodległości w Białymstoku. Kierująca skodą jechała z prędkością 129 km/h na „siedemdziesiątce”. Policjanci zatrzymali też 6 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 4.76 MB)