Uwierzył oszustom, że ma do odebrania zaległe pieniądze z poprzednich inwestycji w kryptowaluty

O tym, że internetowe inwestycje mogą okazać się ryzykowne przekonał się mieszkaniec powiatu wysokomazowieckiego. Mężczyzna kilka lat temu stracił pieniądze inwestując na rynku kryptowalut. Po latach zadzwonił do niego konsultant twierdząc, że ma do wypłaty 6 tysięcy euro. Za jego namową zainstalował program do zdalnej obsługi urządzenia i tym samym dał oszustowi dostęp do swojego konta. Ten wypłacił z niego 86 tysięcy złotych. Mężczyzna w ostatniej chwili zdążył jeszcze zablokować wniosek o kredyt, który złożyli za niego oszuści. Dziś opowiada swoją historię i przestrzega innych przed oszustwem "na zdalny pulpit".