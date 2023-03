NOWI FUNKCJONARIUSZE W SZEREGACH PODLASKIEJ POLICJI

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą wypowiedziało dziś 27 policjantów. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc przywitał młodych funkcjonariuszy, życząc im satysfakcji z pełnionej służby. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po którym trafią do Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a także do komend w Łomży, Grajewie, Kolnie i Siemiatyczach.